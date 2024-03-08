MHP'li Durmaz: Türk Milleti doğru karar verip 5 yıl daha hizmet edecekleri seçecektir - Son Dakika
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Politika

MHP'li Durmaz: Türk Milleti doğru karar verip 5 yıl daha hizmet edecekleri seçecektir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türk Milleti'nin 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de doğru kararı vererek kendilerine 5 yıl daha hizmet edecek adayları seçeceklerini belirtti.

08.03.2024 18:49  Güncelleme: 18:55
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MHP'li Durmaz: "Türk Milleti doğru karar verip 5 yıl daha hizmet edecekleri seçecektir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz:

" Türkiye karşıtlarının defterlerini dürüyoruz"

KARABÜK - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türk Milleti'nin 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de doğru kararı vererek kendilerine 5 yıl daha hizmet edecek adayları seçeceklerini belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, bir dizi ziyaret ve açılışlar için Karabük'e geldi. İlk olarak Karabük Belediyesini ziyaret eden Durmaz, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve teşkilat mensupları tarafından karşılandı.

Makam odasındaki görüşmede çalışmalar hakkında Vergili'den bilgiler alan Durmaz, daha sonra MHP İl Başkanlığı'nın açılış programına katıldı.

Burada konuşma yapan Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin gücünü mukaddesattan, inançlarından, ilkelerinden ve Türk milletinden aldığını belirterek, "Türkiye'nin faydasına olmadığına inandığı her hareket karşısında tek başına da olsa sonuna kadar durur. Türk vatanı, Türk milleti ne zaman dara düşse zor durumda kalsa ülkücüler yükü omuzlamış, hayatları pahasına, devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacaktır. Kimsenin bundan zerre kadar olmamalıdır" dedi.

"Ne mutlu Milliyetçi, ülkücü hareket, 55 yıldır Türk vatanının sigortası, taşıyıcı kolunu, ele geçirilemeyen son kalesi olmuştur" diyen Durmaz, "Hamdolsun 55 yıldır tuzakları bozuyoruz. Türkiye karşıtlarının defterlerini dürüyoruz. Türk düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakıyoruz. Liderimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin 'önce ülkem ve milletim' anlayışıyla siyaset yapıyor, 'vatanı kaybettikten sonra neyin siyasetini yapacağız' demeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Partinin hedefinin Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin çatısını örmek, gelecek nesillere huzurlu, istikrarlı, güvenli, gelişmiş temel sorunlarına köklü çözümlerle buluşturmuş bir ülkeyi miras bırakmak olduğunu aktaran Durmaz, "Alın terinin emeğe dönüştüğü Karabük'te şanlı tarihimizin sırtımıza yüklediği sorumluluğun bilinciyle çalışan teşkilatımız ve belediyemizin olması bizi ziyadesiyle gururlandırmaktadır. Bu vesileyle İl Başkanımız Cenk Gediklioğlu ve yönetimini partimizin üretken belediyecilik anlayışını layıkıyla uygulayan Belediye Başkanımız Rafet Vergili ve çalışma arkadaşlarını teşkilatımızın her bir üyesini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Durmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türk milleti 14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışan demokratik, olgunluk içerisinde sandığa gitmiş ve iradesini ortaya koymuştur. Milletimiz verdiği kararla istikrardan taraf olmuş, Türkiye Yüzyılına 'evet' demiştir. Milli irade, geleceğine, kaderine, geleceğine ve milli varlığına sahip çıkmıştır. 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde de milletimiz sağ duyusu ve ferasetiyle en doğru kararı verecek, kendisine 5 yıl daha hizmet edecekleri seçecektir."

Konuşmanın ardından Kemal Güneş Caddesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Durmaz, katılacağı temel atma töreni sonrası kentten ayrılacak.

Kaynak: İHA

Sadir Durmaz, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Durmaz: Türk Milleti doğru karar verip 5 yıl daha hizmet edecekleri seçecektir - Son Dakika

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