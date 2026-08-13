MHP'li Ersoy'dan Depremzedelere Eğitim Çağrısı - Son Dakika
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MHP'li Ersoy'dan Depremzedelere Eğitim Çağrısı

MHP\'li Ersoy\'dan Depremzedelere Eğitim Çağrısı
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Baki Ersoy, Kayseri'deki hasarlı okul için Bakan Tekin'e yazılı soru önergesi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Talas ilçesi Koçcağız Mahallesi'nde bulunan okulun durumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevaplandırması istemiyle yazılı soru önergesi veren Ersoy; deprem sonrası hasarlı olduğu belirtilen okul ve öğretmen lojmanının mevcut durumunun açıklanmasını, güçlendirme veya yeniden yapım çalışması planlanıp planlanmadığının değerlendirilmesini istedi. Okulun kapatılmasının ardından öğrencilerin Kanber Mahallesi'ndeki okula yönlendirildiğine dikkat çeken Ersoy, Koçcağız Mahallesi'nde eğitim faaliyetlerinin yeniden başlatılması ve okulun tekrar hizmete açılmasına yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığını da sordu. Ersoy, yaptığı sosyal medya paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi;

"Talas ilçemiz Koçcağız Mahallesi'nde bulunan okul ve öğretmen lojmanının deprem sonrası mevcut durumunun belirlenmesi, gerekli güçlendirme veya yeniden yapım çalışmalarının planlanması, mahallede eğitim faaliyetlerinin yeniden başlatılarak öğrencilerimizin kendi mahallelerinde eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergesini, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'in cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduk. Evlatlarımızın güvenli ve nitelikli eğitim imkanlarına kavuşması, hemşerilerimizin taleplerinin karşılık bulması adına sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Baki Ersoy, Politika, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Ersoy'dan Depremzedelere Eğitim Çağrısı - Son Dakika

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