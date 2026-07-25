MHP\'li Ersoy\'dan Kayseri Açıklamaları

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamasında, "Dünkü Cumhurbaşkanı adaylarına bugün 'hain Kemal' diye bağırıyorlar" dedi.

Ersoy, Kayseri için 8 yıldır ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyerek, "Bildiğiniz üzere Kayseri-Ankara 8 yıldır tabiri caizse mekik dokuyoruz. 8 yılı tamamladık. Geçen gün de 8 yılda ne yaptığımıza dair bir sosyal medya paylaşımıyla yaptıklarımızı anlattık. Tabii anlatabildiklerimiz var, anlatamadıklarımız var ama Milliyetçi Hareket Partisi olarak liderimizin ortaya koymuş olduğu hedefler doğrultusunda biz de Kayseri ölçeğinde elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bir taraftan da bildiğiniz üzere Cumhur İttifakı'nın bir tarafı olarak da Kayserimizin gelişmesi için ne gerekiyorsa yine yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

"KTO seçimlerinde tarafsız kalacağız"

Kayseri Ticaret Odası'nda yapılacak seçimlerde tarafsız kalacaklarını söyleyen Baki Ersoy, "Seçimlerdeki iki adayımız da Milliyetçi Hareket Partisi kökenli, iki adayımız da ülkücü. Dolayısıyla iki ülkücünün arasında ben şahsen bir tercih yapmayı ya da kurumsal bir tercih yapmayı doğru bulmuyorum. Neticesinde de ticaret odası seçimleri bu. Yani ticaret erbablarının karar vereceği bir seçim. Ama genel merkezimizden bir işaret gelirse, teşkilatımızdan bir emir gelirse tabii ki biz teşkilat mensubuyuz, onu uygularız. Ama benim şahsi düşüncem, ticaret erbablarının bağımsız bir şekilde kimi tercih ediyorsa, Ömer Gülsoy Bey'i tercih ediyorsa Ömer Gülsoy Bey zaten mevcut başkanımız. Ali Alkan Bey'i tercih ediyorsa Ali Alkan Bey... Zaten o da Ömer Gülsoy'un yönetiminde olan bir kişiydi. Neticede o da yabancı değil, ikisi de camianın insanı. Tabii ki kişisel tercihlerimiz tüm ülkücülerin olacaktır. Bunu da zaman gösterecektir. 23 tane meclis üyemiz istifa etmişti Genel Merkezimizin Genel Başkan Yardımcımız İsmail Özdemir Beyefendi'nin talimatlarıyla. O dönem başka bir dönemdi, bu dönem başka bir dönem. Fakat diyorum ya neticede burası ticaret odası. Yani Kayseri Ticaret Odası'nın vizyonu, misyonu belli. Oraya hizmet etmesi gerekiyor. Yani tabii ki ideolojik görüşlerimiz var. Bizim de şirketlerimiz var oraya kayıtlı olan. Geçmişte de destekledik bir Ömer Gülsoy Beyefendi'yi. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada iki ülkücü yarışıyor. Allah yollarını bahtlarını açık etsin demek düşer bize" ifadelerini kullandı.

"Ali Başkana sahip çıkmalılar"

Baki Ersoy, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek, "Kayserispor, ben her zaman söylüyorum yani bu bir tutku meselesi. Ben futbolu çok seven bir bireyim. Kayserispor'u da çok seviyorum. Erciyesspor da bizim kulübümüz, Kayserispor da bizim kulübümüz, ikisini birbirinden ayırmıyorum. Tabii Kayserispor geçen sene talihsiz bir şekilde Süper Lig'den düştü. Ben hep şunu söyledim; dedim ki sürdürülebilir bir yapı... En önemli şey bu. Yoksa işte en yakın dönemde çok kulüp var örneklendirebileceğim. Yani 3-5 tane yıldız futbolcu alırsınız, 3'er 5'er milyon Euro para öderiz; daha doğrusu mukavele yaparsınız ama ödeyemediğinizde alt liglere gider ve paraşütsüz tabiri caizse düşer. Kayserispor'un öyle bir durumu olmadı. Kayserispor işte düştü, tamam. İki maaşını alamamış futbolcu grubu, 19 tane elinizde futbolcu mukavelesi devam eden, uygun fiyatlara oynayan futbolcu. Ben Ali Başkan'la yaptığım istişarede demiştim ki, 'Hocam, 19 futbolcuyu tut, 4 tane transfer yap, 30 puan farkla çıkar takım.' Benim mantığım bu. Ben böyle bakarım hadiseye. Buradaki temel problem şu; Ali hocam akşama kadar para arıyor. Zaten Kayserispor'da hep diyorlar ya 'Bu Kayserispor'da ne var?'. Kayserispor'da gittiğiniz anda borç var. 110 milyon Eurolardan 15 milyon Eurolara düşmüş bir yapı var. Ben şunu da söylüyorum, Ali Başkan'a sahip çıksınlar, söylüyorum, bulamazlar. Yani buralara talip olmak öyle çok kolay iş değil, her babayiğidin harcı da değil. Söylüyorum, sahip çıksınlar" dedi.

"Erciyes 38 FK'nın Türkiye'de örneği yok"

3. Lig'de mücadele eden Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK'nın borçsuz olduğunu ve Türkiye'de örneği olmadığını söyleyen Ersoy, "Erciyesspor'la ilgili de iki sezon önce işte bu üçüncü sezon. ASKF Başkanımız Mutlu Başkan dedi ki 'Böyle böyle bir hafta var lige. Takımı çıkartmayacaklarmış lige.' Bu kıymetli bir lig. Üçüncü lig profesyonel takım. Tamam Mutlu Başkan, ne yapmamız gerekiyor? Buraya sahip çıkmamız gerekiyor. Çıkalım. Ahmet Dirgenali kardeşimizi dedik başkan olsun. Bir yönetim kuralım. O sene dokuzuncu bitirdi takım. Ligde kaldı dar bütçeyle. Geçen sene biliyorsunuz Play-Off oynadı. Normal ligi ikinci sırada bitirdi ama yarı finalde güzel bir maç sonrasında elendik. Önemli değil. Bu sene çok güzel bir kadro kuruldu. Sıfır borç. Vergi borcu yok. SGK borcu yok. Kendi şirketlerimizi nasıl yönetiyorsak yönetiyoruz. Borçsuz bir kulüp Türkiye'de ve Erciyes 38 FK'nın örneği yok. Şu anda örneği yok. Federasyona da sorduk. Şu anda böyle bir örnek yok" ifadelerini kullandı.

"Dünkü Cumhurbaşkanı adaylarına bugün 'hain Kemal' diye bağırıyorlar"

Ersoy, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, "Böyle bir durumda 91 milletvekiliyle birlikte yeni bir parti kurup yeni bir yere doğru gitmeleri ne kadar doğru bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu dün Cumhurbaşkanı Adayı yapmışlardı, ülkeyi yöneteceklerdi. Bugün hain Kemal diye bağırıyorlar. Ben bunu da doğru bulmuyorum. Bence orada hatalar silsilesi var. Geçen şu örneği de verdim. 1980'de hem sağ taraftan hem sol taraftan idam edilenler oldu. Müebbet hapse çarptırılanlar oldu, ağır ceza alanlar oldu ama hiç kimse birbirini satmamıştı. Şimdi 15 gün cezaevine giriyorlar. İşte benden helikopter dahi istemiştir diye beyanat veriyorlar. Ben birbirlerine karşı bu kadar nezaketsiz, bu kadar işte birbirlerini suçlayan, belki de iftira atan bilmiyorum bir yapının doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

"Türkiye'deki en büyük gençlik hareketi Ülkü Ocakları'dır"

Gençlerin başka oluşumlardan etkilendiğini düşünmediğini ve Ülkü Ocakları'nın Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olduğunu söyleyen Ersoy, "Biz hep şunu söylüyoruz. Çocukluğumuzdan bu yana ülkücünün partisi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Eğer bir insan ülkücüyüm diyorsa bunun partisi Milliyetçi Hareket Partisi, bu kadar. Fakat ülkücü olduğunu iddia eden, Türk milliyetçisi olduğunu iddia eden kişilerin de zaman zaman bizden ayrılışları olmuştur. Şartlar ne olursa olsun kopmamak gerekiyor. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Gençler üzerinde farklı yerlerin etkili olduğunu da düşünmüyorum. Elbette bir kesim etkilenebilir gençlerden ama bugün Türkiye'deki en büyük gençlik hareketi Ülkü Ocakları'dır. Bunu baz aldığınızda demek ki bizim Ülkü Ocaklarımız hala dimdik ayakta ve büyüyerek devam eden bir yapı söz konusu" ifadelerini kullandı.