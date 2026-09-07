MHP'li Ersoy, imar sorunuyla gaz alamayan Develililerin mağduriyetini TBMM'ye taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'li Ersoy, imar sorunuyla gaz alamayan Develililerin mağduriyetini TBMM'ye taşıdı

MHP\'li Ersoy, imar sorunuyla gaz alamayan Develililerin mağduriyetini TBMM\'ye taşıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, doğalgaz hattı bulunmasına rağmen imar kaynaklı nedenlerle hizmetten faydalanamayan Develililerin mağduriyetini TBMM gündemine taşıdı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi'de doğalgaz hattı bulunmasına rağmen imar kaynaklı nedenlerle hizmetten faydalanamayan vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri TBMM gündemine taşıdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın cevaplandırması istemiyle soru önergesi sunan Ersoy; bağlantının önündeki mevzuat ve idari engellerin giderilmesi, mevcut konutların doğalgazdan faydalanabilmesi ve geçici veya özel abonelik modellerinin değerlendirilmesini talep etti.

Ersoy sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu paylaşımda, "Develi ilçemizde doğalgaz hattı bulunmasına rağmen, imar kaynaklı nedenlerle doğalgaz hizmetinden faydalanamayan hemşerilerimizin yaşadığı mağduriyetleri Gazi Meclisimizin gündemine taşıdık. Doğalgaz bağlantısının önündeki imar ve mevzuat kaynaklı engellerin giderilmesi, mevcut konutların kazanılmış hak doğurmaksızın doğalgazdan faydalanabilmesi, geçici veya özel abonelik modellerinin değerlendirilmesi amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergemizi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Develili hemşerilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Milletvekili, Baki Ersoy, Politika, Kayseri, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Ersoy, imar sorunuyla gaz alamayan Develililerin mağduriyetini TBMM'ye taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama
Nazilli’de çatıya düşen dana kurtarıldı Nazilli'de çatıya düşen dana kurtarıldı
Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
Darbedilen kadını sevgilisinin elinden kurtarmak isterken canından oluyordu Darbedilen kadını sevgilisinin elinden kurtarmak isterken canından oluyordu
Çorum FK’dan tarihi galibiyet Eyüpspor’u sahadan sildiler Çorum FK'dan tarihi galibiyet! Eyüpspor'u sahadan sildiler

15:52
Ahmet Davutoğlu ifade verdi İşte ilk sözleri
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri
15:46
İş yerinin önüne gönderdiler Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi
İş yerinin önüne gönderdiler! Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi
15:22
Veyis Ateş tahliye edildi
Veyis Ateş tahliye edildi
15:15
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini adliyede
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede
15:05
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
14:53
OVP sonrası yeniden hesaplandı İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 16:04:46. #7.13#
SON DAKİKA: MHP'li Ersoy, imar sorunuyla gaz alamayan Develililerin mağduriyetini TBMM'ye taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement