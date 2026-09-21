MHP'li Ersoy, Sindelhöyük'e kalıcı jandarma karakolu için TBMM'ye önerge verdi - Son Dakika
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MHP'li Ersoy, Sindelhöyük'e kalıcı jandarma karakolu için TBMM'ye önerge verdi

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MHP\'li Ersoy, Sindelhöyük\'e kalıcı jandarma karakolu için TBMM\'ye önerge verdi
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi Sindelhöyük Mahallesi'ne jandarma karakolu kurulması için TBMM'ye soru önergesi verdi. Önergede asayiş olaylarına müdahale süresinin kısaltılması ve personel sayısının artırılması isteniyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'ne jandarma karakolu kurulması ile ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi.

Ersoy, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Develi Sindelhöyük Mahallemize jandarma karakolu kurulması amacıyla konuyu Gazi Meclisimizin gündemine taşıdık. Sindelhöyük ve çevre mahallelerde yaşanan asayiş olaylarının değerlendirilmesi, bölgeye müdahale süresinin kısaltılması, Sindelhöyük Mahallemize kalıcı jandarma karakolu kurulması, karakol kuruluncaya kadar devriye faaliyetleri ile personel sayısının artırılması amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergemizi, İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Hemşerilerimizin taleplerinin ve sürecin takipçisi olacağız."

Kaynak: İHA
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