YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
MHP'li Saim Çevik, Taşkesti Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP'li Saim Çevik, Taşkesti Belediye Başkanı Seçildi

MHP\'li Saim Çevik, Taşkesti Belediye Başkanı Seçildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkan adayı olan Saim Çevik, kendisine en yakın olan rakibine 237 oy fark atarak belediye başkanı seçildi. Bolu genelinde MHP'nin kazandığı tek yer olan Taşkesti beldesi, tarihinde ilk kez MHP'li bir başkanın yönetimine geçti.

03.04.2024 13:27  Güncelleme: 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkan adayı olan Saim Çevik, kendisine en yakın olan rakibine 237 oy fark atarak belediye başkanı seçildi. Bolu genelinde MHP'nin kazandığı tek yer olan Taşkesti beldesi, tarihinde ilk kez MHP'li bir başkanın yönetimine geçti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi 1987 yılında Mudurnu'dan ayrılarak belde statüsüne geçti. 1987 yılından beri çeşitli partilerin başkanlarının yönettiği Taşkesti beldesinde Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde bir ilk yaşandı. Taşkesti, tarihinde ilk kez MHP'li bir başkanın yönetimine geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkan adayı olan Saim Çevik, kendisine en yakın olan rakibine 237 oy fark atarak belediye başkanı seçildi.

Toplamda bin 872 seçmenin bulunduğu Taşkesti beldesinde bin 660 kişi oy kullandı. Bin 582 oyun geçerli sayıldığı seçimde MHP'nin adayı Saim Çevik 763 oy, CHP'nin adayı Yasin Özdemir 526 oy alırken, AK Parti'nin adayı 264 oy aldı. Bolu genelinde MHP'nin kazandığı tek yer olan Taşkesti, tarihinde ilk kez MHP'li bir başkanın yönetimine geçti. - BOLU

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Saim Çevik, Taşkesti, Mudurnu, Bolu, MHP, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Saim Çevik, Taşkesti Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:26 Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı
14:12 İstanbul Adliyesi karıştı Van’daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti İstanbul Adliyesi karıştı! Van'daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti
13:30 Van’da mazbata gerilimi sürüyor Protestolara katılan Erkan Baş’a polisten gazlı müdahale Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale
11:58 Gaziosmanpaşa’da sayım gerginliği AK Parti ve CHP’liler birbirine girdi Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi
11:24 Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış
12:17 İstanbul’da 7 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı, talihsiz çocuğa 30 dikiş atıldı İstanbul'da 7 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı, talihsiz çocuğa 30 dikiş atıldı
11:26 31 Mart’ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi’nden kongre kararı 31 Mart'ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi'nden kongre kararı
10:58 Yargıtay başkanı 15. tur seçiminde de belli olmadı Yargıtay başkanı 15. tur seçiminde de belli olmadı
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 14:55:55. #1.11#
SON DAKİKA: MHP'li Saim Çevik, Taşkesti Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement