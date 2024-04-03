MHP\'li Saim Çevik, Taşkesti Belediye Başkanı Seçildi

Politika

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkan adayı olan Saim Çevik, kendisine en yakın olan rakibine 237 oy fark atarak belediye başkanı seçildi. Bolu genelinde MHP'nin kazandığı tek yer olan Taşkesti beldesi, tarihinde ilk kez MHP'li bir başkanın yönetimine geçti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi 1987 yılında Mudurnu'dan ayrılarak belde statüsüne geçti. 1987 yılından beri çeşitli partilerin başkanlarının yönettiği Taşkesti beldesinde Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde bir ilk yaşandı. Taşkesti, tarihinde ilk kez MHP'li bir başkanın yönetimine geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkan adayı olan Saim Çevik, kendisine en yakın olan rakibine 237 oy fark atarak belediye başkanı seçildi.

Toplamda bin 872 seçmenin bulunduğu Taşkesti beldesinde bin 660 kişi oy kullandı. Bin 582 oyun geçerli sayıldığı seçimde MHP'nin adayı Saim Çevik 763 oy, CHP'nin adayı Yasin Özdemir 526 oy alırken, AK Parti'nin adayı 264 oy aldı. Bolu genelinde MHP'nin kazandığı tek yer olan Taşkesti, tarihinde ilk kez MHP'li bir başkanın yönetimine geçti. - BOLU