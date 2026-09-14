MHP'li Topsakal, Vezirköprü İlçe Başkanı Doğru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'li Topsakal, Vezirköprü İlçe Başkanı Doğru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

MHP\'li Topsakal, Vezirköprü İlçe Başkanı Doğru\'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, MHP Vezirköprü İlçe Başkanlığı görevine getirilen Hasan Doğru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette önceki dönem ilçe başkanı Ahmet Aslan'a da çalışmaları dolayısıyla teşekkür edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, MHP Vezirköprü İlçe Başkanlığı görevine getirilen Hasan Doğru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Samsun teşkilatının ilçe ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Topsakal'a MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve İl Başkan Yardımcısı Hasan Güler eşlik etti.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, ilçe teşkilatlarında yaşanan görev değişikliklerinin ardından hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, yeni görevlerine başlayan teşkilat mensuplarına başarılar diledi.

Milletvekili İlyas Topsakal ise Hasan Doğru'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, teşkilat çalışmalarının birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüleceğini söyledi.

Ziyarette ayrıca önceki dönem MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Aslan'a görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi.

MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Hasan Doğru da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Topsakal ve Mucur'a teşekkür etti. Doğru, yeni dönemde teşkilat çalışmalarını sürdürmek için gayretle çalışacaklarını ifade etti.

Ziyaret, ilçedeki Vezirköprü yazısının önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, İlyas Topsakal, Milletvekili, Hasan Doğru, Ahmet Aslan, Vezirköprü, Partiler, Politika, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Topsakal, Vezirköprü İlçe Başkanı Doğru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Eyüpsultan’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı
İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu Ekipler soruşturma başlattı İstanbul'da peş peşe iki ceset bulundu! Ekipler soruşturma başlattı
Türkiye’nin hemen dibinde Meis Adası’nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek
Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu
Erol, CHP’de 10 Eylül 2026’da kongre süreci başlatılmasının hukuken mümkün olmadığını savundu Erol, CHP'de 10 Eylül 2026'da kongre süreci başlatılmasının hukuken mümkün olmadığını savundu

22:17
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
21:50
Fenerbahçe’nin kan kaybı sürüyor Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
Fenerbahçe'nin kan kaybı sürüyor! Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
21:39
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
21:19
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede
İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
21:00
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
20:44
Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu maçları başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 22:24:34. #7.13#
SON DAKİKA: MHP'li Topsakal, Vezirköprü İlçe Başkanı Doğru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement