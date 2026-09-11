MHP'li Topsakal Zonguldak'ta valiliği ve GMİS'i ziyaret etti - Son Dakika
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MHP'li Topsakal Zonguldak'ta valiliği ve GMİS'i ziyaret etti

MHP\'li Topsakal Zonguldak\'ta valiliği ve GMİS\'i ziyaret etti
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile basına kapalı görüştü ve Genel Maden İşçileri Sendikasını ziyaret etti. Topsakal ayrıca esnafı ve partisinin il başkanlığını ziyaret ederek talep ve görüşleri dinledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu.

Bir dizi program için kente gelen Topsakal, Zonguldak Valiliğini ziyaret etti.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Topsakal, daha sonra Hacıbektaşoğlu ile basına kapalı görüştü.

Ardından Genel Maden İşçileri Sendikasına (GMİS) geçen Topsakal, Genel Başkan Hakan Yeşil ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası karşılıklı hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Topsakal, esnafı da ziyaret ederek vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Topsakal, partisinin il başkanlığına ziyarette bulunarak partililerle buluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP'li Topsakal Zonguldak'ta valiliği ve GMİS'i ziyaret etti - Son Dakika

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