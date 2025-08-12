MHP'li Yıldız'dan İnfaz Hukuku Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

MHP'li Yıldız'dan İnfaz Hukuku Uyarısı

12.08.2025 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Feti Yıldız, infaz hukukunun yeniden yazılması gerektiğini ve mevcut sistemin sorunlarını dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Bizim infaz hukukumuz, kanunumuz yamalı bohçaya dönmüştür. Bunu sil baştan yazmaz ve yapmazsak bu işin içinden çıkamayız." dedi.

Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda partisinin önerilerini paylaştı.

Cezanın amacının toplumu suçtan korumak, ıslahın amacının ise hükümlü ve tutuklunun tekrar suç işlemesini önlemek olduğunu belirten Yıldız, bu iki amacın birleştiğinde makul sonuca varılacağını söyledi.

İnfazın kuralları olduğuna ve bunun herkese eşit uygulanması gerektiğine işaret eden Yıldız, din, mezhep, milliyet, dil, ırk, renk, cinsiyet, milli veya sosyal köken, siyasi veya diğer fikri yahut düşünceler ile ekonomik güç, toplumsal konum yönünden ayrım yapılmaması gerektiğini, yasada da bu şekilde yazıldığını kaydetti.

İnfaz uygulamasında ayrım yapılmaması gerektiğini ancak buna uyulmadığını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Bazı koğuşlarda, 10 kişilik koğuşta 30 kişi yatarken, bazı mahkumların odası neredeyse salon salomanje şeklindedir. Elbette ceza ve güvenlik tedbirleri infaz edilirken insanlık dışı tutum, aşağılayıcı, onur kırıcı davranışta kimse bulunamaz. Ancak 250 bin, 270 bin kapasiteli cezaevlerinde yaklaşık 420 bin kişi tutuklu hükümlü bulunursa, burada insan haysiyetinin çok da önemsenmediğini görürüz. Bunları söylemek zorundayız. Şu anda hükümlü tutuklu sayısı 420 bini geçti. Bugünlerde de tutuklama artık çok fazla gerekçe aramaya gerek olmayan bir lazıme şekline geldi. Halbuki yargılama sürecinin sıhhati, maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak geçici olarak kısıtlanması... Maalesef buna uymuyoruz.

Katalog suçlar bakımından da zaten peşin bir tutuklama şeyi var önümüzde. Bu tutuklamalara karşı eskiden sulh ceza hakiminin itirazına bir sayı fazlasında itiraz edilirdi. Yani 1 no'lu sulh ceza hakiminin kararına karşı 2 no'lu hakime itiraz edilirdi. 2 itiraz yolu getirildi şimdi. Asliye ceza mahkemelerine itiraz ediliyordu. Bu düzenleme yapılırken muhalefetten bazı arkadaşların karşı çıktığını gördüm ve bir mana da veremedim o zaman. 'Her şeye karşı çıkıyordu.' diyorduk. Tutuklama çok ağır bir tedbirdir ancak masumiyet karinesini hiçbir zaman ortadan kaldırmaz. Araç olduğunu, geçici olduğunu tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili mevzuat ve uygulama temelinde birçok reforma imza atıldı ancak daha yapacağımız çok iş var."

Bu reformlardan birinin de infaz hukukuna yönelik yapılması gerektiğine işaret eden Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnfaz hukuku, ceza yargılamasının bittiği yerde başlar. Bizim infaz hukukumuz, kanunumuz yamalı bohçaya dönmüştür. Bunu sil baştan yazmaz ve yapmazsak bu işin içinden çıkamayız. İnfaz sistemi içerisinde farklı mekanizmalar aynı kişiye uygulanıyor. Aynı şahıs üzerinde uygulandığı için sistem karmaşık hal alıyor ve sisteme güven azalıyor. Yapacağımız yasa, uygulayıcıların yani hakimin, savcının, avukatın anlayabileceği, karmaşık olmayan, aynı zamanda da hükümlü ve ailesinin, tutuklu ve ailesinin anlayacağı kadar sade ve ıslah edici olmalıdır."

Kaynak: AA

Feti Yıldız, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Yıldız'dan İnfaz Hukuku Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun’un “Keşke biz de kaçsaydık“ dediğini iddia etti İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun'un "Keşke biz de kaçsaydık" dediğini iddia etti
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Bu hallere de mi düşecekti Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü listesine ekledi
Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu
Manisa Kırkağaç’ta 4 büyüklüğünde deprem Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem
İntihar notu bırakan avukat, ofisinde yaşamına son verdi İntihar notu bırakan avukat, ofisinde yaşamına son verdi
Fenerbahçe’ye Konuk Olacak Feyenoord’un Teknik Direktörü Van Persie’den Açıklamalar Fenerbahçe'ye Konuk Olacak Feyenoord'un Teknik Direktörü Van Persie'den Açıklamalar
Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti

17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
00:10
Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu
Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu
23:41
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
23:34
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
23:19
Bakırköy’de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
Bakırköy'de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
23:14
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
23:03
Zelenski’den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
Zelenski'den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
22:50
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 18:49:58. #7.11#
SON DAKİKA: MHP'li Yıldız'dan İnfaz Hukuku Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.