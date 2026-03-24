MHP\'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından, üzerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı ve "Ben ayaktayım" ifadesinin yer aldığı gazete manşeti paylaşıldı. Kısa sürede gündem olan ve merak uyandıran paylaşım, bir süre sonra hesaptan kaldırıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yıldız, paylaşımın danışmanı tarafından yanlışlıkla yapıldığını belirtti. Yıldız, "Danışmanım uzun bir metni paylaşmak isterken sehven gazetenin ilk sayfasını seçmiş, mesele bundan ibarettir" diyerek teknik bir hata yaşandığını vurguladı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)