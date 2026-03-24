MHP'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu
MHP'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu

24.03.2026 18:11
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından, cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'nun, "Ben ayaktayım" mesajı paylaşıldı. Açıklama yapan Yıldız, "Danışmanım uzun bir metni X den paylaşmak isterken yanlışlıkla Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasını paylaşmış. Mesele bundan ibarettir." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından, üzerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı ve "Ben ayaktayım" ifadesinin yer aldığı gazete manşeti paylaşıldı. Kısa sürede gündem olan ve merak uyandıran paylaşım, bir süre sonra hesaptan kaldırıldı.

DANIŞMANI YANLIŞLIKLA PAYLAŞMIŞ

Konuyla ilgili açıklama yapan Yıldız, paylaşımın danışmanı tarafından yanlışlıkla yapıldığını belirtti. Yıldız, "Danışmanım uzun bir metni paylaşmak isterken sehven gazetenin ilk sayfasını seçmiş, mesele bundan ibarettir" diyerek teknik bir hata yaşandığını vurguladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Osman Bilgin Osman Bilgin:
    Danışmayın böylelerine yahu.. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
