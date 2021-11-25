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MHP'li Yılık'tan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

MHP'li Yılık'tan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması Açıklaması

25.11.2021 11:57
MHP'li Yılık'tan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, kadına şiddetin önlenmeye çalışılması, mağdurun korunması, failin cezalandırılması için gerekli düzenlemelerin ve çalışmaların bir an önce yapılarak, şiddet vakalarına son verilmesi gerektiğini ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, kadına şiddetin önlenmeye çalışılması, mağdurun korunması, failin cezalandırılması için gerekli düzenlemelerin ve çalışmaların bir an önce yapılarak, şiddet vakalarına son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yılık, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 25 Kasım gününü, 1999'da "Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadelede Günü" olarak belirlediğini hatırlatan Yılık, bugün her toplumda olduğu gibi Türkiye'de de hala "kadına şiddetten" bahsedildiğine dikkati çekti.

Hemen hemen her toplumda mücadele edilen sosyal sorunların başında gelen "şiddet" kavramına en fazla maruz kalan kesimin kadınlar olduğunu belirten Yılık, şunları kaydetti:

"Fiziksel şiddet başta olmak üzere cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet kadınlarımıza uygulanmakta, bu durum da toplum hayatında büyük yaralar açmaktadır. Kadın, ailenin, devletin ve milletin temel taşı, gelişmenin ve çağdaş bir medeniyet olabilmenin en önemli unsurudur. Kadın, insanlık onurunun başlangıç noktası, her eksiğin tamamlayıcısıdır. Kısacası kadın, bir cinsiyet değil dünyadaki tüm güzelliklerin kaynağıdır. Tarihimizin her döneminde kadın baş tacı edilmiş, topluma yön veren ana rehber olmuştur. Türk milletinin kadına verdiği önem bu kadar büyük ve açık olduğu halde kadına şiddet vakalarını duymak, kadını şiddetle beraber anmak yüreklerimizde tarifi imkansız yaralar açmaktadır. Oysaki kadın güzellikle ve zarafetle var olmalıdır."

Toplumun geleceğini biçimlendirmede kilit role sahip kadınların uğradığı şiddet ve bunun neden olduğu sonuçlara bakıldığında şiddetin toplumsal bir mücadele gerektirdiğine işaret eden Yılık, toplumsal farkındalıkla karşısında kararlılıkla durulması gereken şiddet kavramının, öğrenilmiş bir davranış olduğunu vurguladı.

"Mücadeleye destek olmaya hazırız"

Eğitimin, aile içinde küçük yaşlarda başladığının altını çizen Yılık, şöyle devam etti:

"Kadına yönelik şiddetin günümüzdeki anlamda bir sorun olarak ele alınması, önlenmeye çalışılması, mağdurun korunması, failin cezalandırılması için gerekli düzenlemeler ve çalışmalar bir an evvel yapılarak, kadına karşı şiddet vakalarına bir son verilmelidir. Cezaların caydırıcılığının sağlanması ve toplumumuzun bu konuda rehabilite edilmesi için MHP olarak şimdiye kadar yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla bu mücadeleye destek olmaya hazırız. Kanayan bu yaranın tedavi edilmesi, kadınlarımızın daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir yaşam sürmesi için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Kadınlarımız kendilerini ne kadar güçlü ve güvende hissederse toplumsal gelişme ve çağdaşlaşma yolunda hayata o kadar derin katkı sunacaklardır. Kadın elinin değdiği yer güzelleşir, tazelenir. Bu nedenle kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorun olarak ele alınıp, devletimizin ve toplumun tüm organlarının aktif katılımıyla toplumsal bir farkındalıkla çözülebilecektir."

Yılık, şiddetle ilgili ifade edilecek sözlerin anlamını yitirdiğini, artık zamanın, eyleme geçme ve kadınları hak ettikleri şekilde değerli kılma vakti olduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Kasım, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Yılık'tan 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Yılık'tan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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