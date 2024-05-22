Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine sorduğu sorulara Sinan Ateş cinayeti üzerinden yanıt vermişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Özel'e sert bir şekilde cevap vererek iddialarını ispat etmesini istedi.

22.05.2024 11:32
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sorduğu sorulara Sinan Ateş cinayeti üzerinden yanıt verdi. MHP'den iki ismin Sinan Ateş cinayetiyle bağlantılı olduğunu ifade eden Özel, "Bu iki kişinin isimleri Sinan Ateş iddianamesinden nasıl ve kimler tarafından iddianameden ayıklanmıştır?" sorusunu yöneltti.

YÖNTER'DEN ZEHİR ZEMBEREK YANIT

CHP lideri Özel'in işaret ettiği isimlerden biri olan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile hakkındaki iddialara yanıt verdi. Yönter açıklamasında, "En küçük ilgi ve alakamızın söz konusu dahi olmadığı bahse konu cinayet iddianamesiyle ilgili dün soru kalıbı içinde telaffuz ettiğin iddialarını ispat etmezsen, alçaksın, ahlaksızsın, şerefsizsin, namussuzsun! Daha sana ne diyelim… Hodri meydan… Bu da üç… Sende utanma yok ki! Sende omurga yok ki! İşin özünde sende hiçbir şey yok, ama CHP'nin Genel Başkanısın…Yazık, günah, ayıp… Senin gibi müptezellerin varlığı bile Türk siyasetinin mahvı perişanlığına en açık delildir…Sen Ülkücü düşmanısın, MHP düşmanısın, kimlerle iş tuttuğun cümle alemin de malumudur… Müfteriliğinin hukuki bedelini inşallah ödeyeceksin" ifadelerine yer verdi.

"NASIL SIRTLAN OLDUĞUNU GÖSTERDİN"

Özel'in işaret ettiği isimlerden biri olduğu söylenen MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ise yaptığı açıklamada "Sahteci ve siyaset kalpazanı CHP'nin estirmeye çalıştığı suni dostluk ve uyum havası çabuk dağıldı . Yalancı bahar pek kısa sürdü. Takke düştü, kel göründü. Mürai Özgür'ün gerçek ve çirkin yüzü, grup toplantısında gözler önüne serildi. İftiracı ve yalancı Özgür'ün son orta oyununu seyrettik. 'İşte sen busun Özgür Özel' dedik. Özgür Efendi, yerel seçim rüzgârından esinlenip hayallere kapılarak kibrin, enaniyetin çukuruna çok erken düştün. Şimdiden o koltukta sırıtmaya başladın. Sahte diyalog ve siyasi uyum masken çabuk indi. Büründüğün kuzu postundan çıkıp nasıl bir sırtlan olduğunu gösterdin" ifadelerine yer verdi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine sorduğu 4 soruya yanıtı Sinan Ateş cinayeti üzerinden veren Özel, dünkü parti grubunda şu ifadelere yer verdi: "Size bu soruları yazan arsız metin yazarları var ya şu dört soruya cevap versinler bakalım: Bu iki kişinin isimleri Sinan Ateş iddianamesinden nasıl ve kimler tarafından iddianameden ayıklanmıştır? Sinan Ateş'in sokak ortasında ölümünden sonra kimse tweet atmayacak cenazeye gitmeyecek taziye bildirmeyecek diyen hangi ikisidir? Bu talimatı partiye hangi ikisi yaymıştır? Tetikçiyi kaçıran aracın fotoğrafları açığa çıkıp Ülkü Ocakları Genel Başkanına bu aracın ceza yemeyecek, trafikte durdurulmayacak statüsüne getirilmesine hangi ikisi katkı sağlamıştır?"


Özgür Özel\'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP\'den sert yanıt

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Son Dakika Politika Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ahmet demir: izzet ulvi gerekeni konuşmuş bizim ekleyecek bişeyimiz yok bütün sıfatlar yakışıyor bunlara 11 24 Yanıtla
    Yaşar Koldemir: bencede tam birr bahçeli ve Semih Yalçın ağzı, ancak sorulan soruların cevabı yok .yıllarca ülkü ocaklari baskanligi yapmış gencecik bir delikanlının katledilmesine neden bir taziye mesajınız yok. bu haliyle tarafınız belli değilmi. nokta 26 3
  • Ümit Yurtsever: Ne oldu dokundumu 15 2 Yanıtla

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