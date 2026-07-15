MHP'li Yurdakul: 15 Temmuz'da devlet-millet bağı sarsılmazdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "15 Temmuz bizlere göstermiştir ki devlet ile millet arasındaki bağ sarsılmaz olduğu müddetçe hiçbir ihanet odağı başarıya ulaşamayacaktır." ifadesini kullandı.

Yurdakul, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Engelli Sporcuların Gözünden 15 Temmuz Hassasiyeti" başlıklı yazılı açıklamada bulundu.

MHP'nin, engelli vatandaşları tüm politikalarının merkezinde gördüğünü belirten Yurdakul, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin, başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli hukuki, ekonomik ve fiziksel altyapının oluşturulmasının temel ilkeleri arasında yer aldığını vurguladı.

Bu kapsamda engelli bireylerin bakımını üstlenen ebeveyn veya vasilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında sigortalı sayılmasının, tüm primlerinin Hazine tarafından karşılanmasının ve belirlenen yaş ve prim gün sayısını tamamladıklarında emeklilik hakkına kavuşturulmasının önemine işaret eden Yurdakul, ebeveyni vefat eden engelli bireylere, ebeveynlerinin emekli maaşının tamamının bağlanması gerektiğini ifade etti.

Kamu ve özel sektörde engelli istihdam kontenjanlarının artırılması ve denetimlerin etkinleştirilmesini öneren Yurdakul, yardımcı teknolojilerin yaygınlaştırılması, Braille alfabesi, işaret dili ve erişilebilir eğitim materyallerinin geliştirilmesi, şehirlerin, kamu kurumlarının, ulaşım sistemlerinin ve dijital hizmetlerin, erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ahmet Selim Yurdakul, engelli bireylerin üretim hayatında daha güçlü yer alabilmesi için istihdam politikalarının geliştirilmesi, evden çalışma modellerinin yaygınlaştırılması, mesleki eğitim imkanlarının artırılması ve engelli evladına ömrünü adayan ailelerin bakım yükünü hafifletecek sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesini, MHP'nin temel sorumlulukları arasında gördüklerini belirtti.

"Türkiye'nin bekasına yönelen işgal teşebbüsü milletin duruşuyla bertaraf edilmiştir"

Engelsiz Türkiye'yi, güçlü Türkiye'nin anahtarı olarak kabul ettiklerini, engelliliğin yalnızca bireysel bir mesele olmadığını ifade eden Yurdakul, "Engellilik, devletin sosyal kapasitesini, toplumun vicdanını ve siyasetin adalet anlayışını gösteren en önemli göstergelerden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Yurdakul, Konya'dan Ankara'ya 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla tandem bisikletleriyle pedal çeviren Konya Rumi Görme Engelliler Derneği üyelerini de genel merkezde ağırladıklarını anımsattı.

Görme engelli tandem bisiklet sporcularının ortaya koyduğu azim ve kararlılığın, takdire şayan olduğunu ifade eden Yurdakul, bu iradenin 15 Temmuz 2016 gecesi Türk milletinin sergilediği direniş ruhuyla aynı karakteri taşıdığını söyledi.

Ahmet Selim Yurdakul, "Aradan geçen on yıl göstermiştir ki 15 Temmuz yalnızca başarısızlığa uğratılmış bir darbe girişimi değildir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni işgal etmeyi, milli egemenliği ortadan kaldırmayı ve millet iradesini vesayet altına almayı hedefleyen küresel bir ihanet planının milletimizin cesaretiyle bozguna uğratıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. O gece, Türk milleti, canı, kanı ve imanı pahasına devletine sahip çıkmış, demokrasiye yönelen saldırıyı püskürtmüş ve tarih boyunca esareti kabul etmeyen karakterini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerine yer verdi.

"Önce Ülkem ve Milletim"

Yurdakul, MHP'nin darbe girişiminin ilk anlarından itibaren devletin, milletin ve demokrasinin yanında hiçbir tereddüt göstermeden saf tuttuğunu hatırlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Önce Ülkem ve Milletim" anlayışıyla, henüz gelişmelerin mahiyeti tam olarak anlaşılmadan saat 22.15'te yaptığı açıklamayla, milli iradenin yanında olduğunu ilan ettiğini anlatan Yurdakul, "Türk milleti ve devlet kurumları Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi tutumuyla yeniden harekete geçmiş, milli refleks devreye girmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi demokrasiye sahip çıkmaya davet eden kararlı çağrısıyla birlikte aziz milletimiz meydanlara inmiş, güvenlik güçlerimizle omuz omuza vererek Türkiye Cumhuriyeti'ni uçurumun eşiğinden döndürmüştür." değerlendirmesini yaptı.

15 Temmuz gecesi verilen mücadelenin yalnızca bir hükümeti koruma mücadelesi olmadığını vurgulayan Yurdakul, "O gece devletimiz, milli irade kurtarılmış, bağımsızlığımız ve demokrasimiz korunmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına yönelen işgal teşebbüsü milletimizin kararlı duruşuyla bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz bizlere göstermiştir ki devlet ile millet arasındaki bağ sarsılmaz olduğu müddetçe hiçbir ihanet odağı başarıya ulaşamayacaktır." ifadesini kullandı.

Yurdakul, Konya'dan Ankara'ya 15 Temmuz'a ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla tandem bisikletleriyle pedal çeviren görme engelli sporcular ve refakatçilerini tebrik ederek, bu yolculuğun azim, inanç, kardeşlik ve milli şuurun anlamlı bir göstergesi olduğunu dile getirdi.