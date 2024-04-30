MHP Lideri Bahçeli: Ayrımcılık ve bölücülük kabul edilemez - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP Lideri Bahçeli: Ayrımcılık ve bölücülük kabul edilemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, her türlü ayrımcılık, bölücülük, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bahçeli, bölücü terör sorununun yeni yüzyılda kesinlikle sona ereceğini belirtirken, Türk vatanında İstiklal Marşı'na saygısızlık yapmanın düşmanlık olduğunu ifade etti. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı'na destek verdiklerini ve Türk vatandaşının sömürgecilerle mücadele ettiğini söyledi. Bahçeli, muhatabına doğrudan söylemek istediği bir şey olduğunda dolambaçlı yollara sapmadığını ve Türkiye'nin ayağını kaydırmaya çalışanların hain olduğunu belirtti.

30.04.2024 23:16  Güncelleme: 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Lideri Bahçeli: "Her türlü ayrımcılık, bölücülük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ayaklarımızın yedi kat altındadır"

-"Bölücü terör sorunu yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir"

-"Türk vatanında İstiklal Marşı'na yan bakmak düşmanın bile cüret edemeyeceği soysuzluktur"

-"Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, deve izi saymasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin, Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız"

-"Türk vatandaşından kaldığı otelde 120 Avro milliyet farkı alan sömürge kuklalarıyla görülecek işimiz vardır ve nefesimiz bunların siyasetteki ayaklarının ensesindedir"

-"Adını bile hatırlamadığım bir küsurat partisinin sözde başkanı Kobanili Ahmet, sen de özellikle dersini almalısın"

-"Bazen aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır. Merhum Sezai Karakoç'un dediği üzere; "anlamak masraflı iştir, emek ister, gayret ister, samimiyet ister; yanlış anlamak kolaydır oysa, biraz kötü niyet, biraz da cahillik yeter." Bir şeyi söylemek istersem muhatabına doğrudan söylerim. Dolambaçlı yollara sapmam, kırk dereden su taşımam. Sayın Ferdi Tayfur'un seslendirdiği gibi, hainsin diyorsam, söyleten sensin, işte bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt onlaradır"

ANKARA - MHP Genel Başkanı devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Türkiye, Maliye, MHP, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli: Ayrımcılık ve bölücülük kabul edilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
21:52 Esenyurt’taki eskort kavgasında kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki eskort kavgasında kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
21:39 Diyanet’in organizasyonuyla Ürdün’e gitmiş İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk’ün Şanlıurfa’da imam olduğu ortaya çıktı Diyanet'in organizasyonuyla Ürdün'e gitmiş! İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk'ün Şanlıurfa'da imam olduğu ortaya çıktı
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
16:50 İsrail’de savaş kabinesi birbirine girdi Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı İsrail'de savaş kabinesi birbirine girdi! Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı
23:49 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
22:53 Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
20:28 Tatil için geldikleri Adıyaman’da karısını öldürdü Tatil için geldikleri Adıyaman'da karısını öldürdü
19:57 Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 00:17:02. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli: Ayrımcılık ve bölücülük kabul edilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement