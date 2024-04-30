MHP Lideri Bahçeli: Ayrımcılık ve bölücülük kabul edilemez

Politika

MHP Lideri Bahçeli: "Her türlü ayrımcılık, bölücülük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ayaklarımızın yedi kat altındadır"

-"Bölücü terör sorunu yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir"

-"Türk vatanında İstiklal Marşı'na yan bakmak düşmanın bile cüret edemeyeceği soysuzluktur"

-"Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, deve izi saymasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin, Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız"

-"Türk vatandaşından kaldığı otelde 120 Avro milliyet farkı alan sömürge kuklalarıyla görülecek işimiz vardır ve nefesimiz bunların siyasetteki ayaklarının ensesindedir"

-"Adını bile hatırlamadığım bir küsurat partisinin sözde başkanı Kobanili Ahmet, sen de özellikle dersini almalısın"

-"Bazen aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır. Merhum Sezai Karakoç'un dediği üzere; "anlamak masraflı iştir, emek ister, gayret ister, samimiyet ister; yanlış anlamak kolaydır oysa, biraz kötü niyet, biraz da cahillik yeter." Bir şeyi söylemek istersem muhatabına doğrudan söylerim. Dolambaçlı yollara sapmam, kırk dereden su taşımam. Sayın Ferdi Tayfur'un seslendirdiği gibi, hainsin diyorsam, söyleten sensin, işte bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt onlaradır"

ANKARA - MHP Genel Başkanı devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.