MHP lideri Bahçeli, boş koltukla meşgul olanlara tepki gösterdi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, boş koltukla meşgul olanların kendi boşa ve boşluğa düşmelerini bileceklerini belirtti. Bahçeli'nin bu açıklaması, siyasi arenada tartışmalara neden oldu.
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7.05.2024 11:39:52. #1.11#
SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli, boş koltukla meşgul olanlara tepki gösterdi - Son Dakika
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