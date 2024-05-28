MHP Lideri Bahçeli, Galatasaray'ı tebrik etti ve başarılar diledi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik ederek, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi. Bahçeli, Ankara'da yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın elde ettiği başarının gurur verici olduğunu belirtti ve takımın Avrupa'da da başarılı olmasını temenni etti.
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28.05.2024 12:30:16. #1.13#
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli, Galatasaray'ı tebrik etti ve başarılar diledi - Son Dakika
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