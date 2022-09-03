MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez

03.09.2022 08:51
MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dönemlerde art arda gelen konser ve festival yasaklarını desteklediğini belirterek, "Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez. Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Belediyesi tarafından Türk Beyleri Kent Meydanı'nda düzenlenen "24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayan Bahçeli, "Bu festivali gündemi işgal eden başka festivallerle karıştırmamak lazımdır." diye konuştu.

"FESTİVALDEN FİTNE ÇIKARILMASI BÜYÜK SORUMSUZLUKTUR"

MHP'li belediyelerin festival programlarında "edep, denge, seviye, milli ve manevi değerlerin hükmü" bulunduğunu söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Son günlerde iptal edilen festivallerle ilgili fitne kazanı kaynatan, toplumu provoke eden Kılıçdaroğlu, festival görmek istiyorsa, toplum huzurunun nasıl gözetildiğini merak ediyorsa, gelsin de Etimesgut'a baksın. Belki biraz ders alır, ibret alır, aklını da başına alır. Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez. Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz. Kılıçdaroğlu'nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir. Festivalden fitne çıkarması büyük bir sorumsuzluktur."

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Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez - Son Dakika


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