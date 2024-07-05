MHP Lideri Bahçeli, Milli Futbolculara Destek Verdi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin milli futbol takımının başarılı oyuncusu Merih Demiral'a destek mesajı verdi. Bahçeli, 'Merih evladımızın ve bütün milli futbolcularımızın sonuna kadar yanındayız' dedi. Bahçeli, milli takımın Euro 2020'deki başarısından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
5.07.2024 18:36:24. #1.13#
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli, Milli Futbolculara Destek Verdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?