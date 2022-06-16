MHP lideri Bahçeli'nin vaadi dikkat çekti: Üniversite sınavı kaldırılacak - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli'nin vaadi dikkat çekti: Üniversite sınavı kaldırılacak

16.06.2022 19:51

Sosyal medya hesabından 18-19 Haziran'da yapılacak olan YKS için öğrencilere başarılar dileyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, öğrencileri heyecanlandıran bir vaatte bulundu. Bahçeli, "Yakın bir gelecekte üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, Bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyorum." dedi.

MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak YKS'ye girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Bahçeli ayrıca, YKS sınavıyla ilgili çok konuşulacak bir vaat sundu.

"HER EVLADIMIZA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM"

MHP lideri, en büyük başarının insanın kendisini keşfetmesi olduğunu belirterek, "Samimiyetle paylaşmak isterim ki, Türk gençliği adamlığın, adanmışlığın, ahlakın, aklın, zekanın ve çalışkanlığın bana göre nadide bir simgesidir. Bugünün küçüğü yarının büyüğü, bugünün genci yarınların umududur. Nitekim umutlarımız paha biçilemez servetimizdir. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde iki gün boyunca ve oturumlar halinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek her gencimize, her evladımıza öncelikle üstün başarılar diliyorum. Hedefledikleri üniversiteye girmelerini niyaz ediyorum." dedi.

"SINAVLAR GEÇER, HER ŞEY GEÇİYOR"

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayıları 3 milyonu aşan gencimizin her birisine Rabbim zihin açıklığı versin diyorum. Fakat unutmasınlar ki, YKS demek her şey demek değildir. Sınavlar geçer, kaldı ki her şey geçiyor, hayat hızla ileriye doğru akıyor. Mühim olan kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Çoktan seçmeli test sorularına cevap vermek elbette bir aşamaya kadar gereklidir, ama evvelemirde asıl gerekli olan erdem ve akut ihtiyaç milli ve manevi değerlerle bezenmek, birleşmek ve bütünleşmektir. İstikbal hayallerinin gerçeğe dönüşme sırrı da buradadır."

"HERKESİN EMİN OLMASINI ÜMİT EDİYORUM"

Bahçeli, YKS'nin kaldırılmasıyla ilgili "Yakın bir gelecekte üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum. Türk gençliğine güveniyorum. Strese girmeden, bunalıma düşmeden, YKS'yi bir hayat memat konusu haline getirmeden sabır ve sağduyuyla başarıya ulaşacaklarına, emeklerinin karşılığını alacaklarına yürekten inanıyorum." açıklamasını yaptı.

"SINAVLARIN EN BÜYÜĞÜ HAYATIN KENDİSİ"

Bahçeli sözlerini şöyle tamamladı: "Sınavların en büyüğü ise hayatın bizatihi kendisidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerine ara vermek veya eğitimlerini bırakmak zorunda kalanların tekrar okullarına dönüşlerini, yani öğrenci affını gönülden destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum."

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli'nin vaadi dikkat çekti: Üniversite sınavı kaldırılacak - Son Dakika

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