MHP lideri Bahçeli, Özgür Bey'i klasmanlarında olmadığını söyledi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Özgür Bey'in kavga etmek istediklerini söylediğini belirterek, 'O bizim klasmanımızda değildir.' açıklamasında bulundu. Bahçeli, parti içindeki tartışmalara da değinerek, 'MHP'nin klasmanı bellidir, kimse kendi kafasına göre klasman belirleyemez.' dedi.
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12.06.2024 07:38:28. #1.11#
SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli, Özgür Bey'i klasmanlarında olmadığını söyledi - Son Dakika
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