MHP lideri Bahçeli, Terörsüz Türkiye'nin devlet politikası haline geldiğini söyledi - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli, Terörsüz Türkiye'nin devlet politikası haline geldiğini söyledi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinin Cumhuriyet hükümetinin devlet politikası haline geldiğini söyledi. Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılı resepsiyonunda alınacak tedbirleri saygıyla karşılamak gerektiğini ve gelecekle ilgili umutlu olduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Cumhuriyet hükümetinin devlet politikası haline gelmiştir. Bunların alacağı tedbirleri saygıyla karşılamak lazım. Ben gelecekle ilgili umutluyum" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) yeni yasama yılı resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda bir basın mensubunun "Terörsüz Türkiye meselesinin 2027 yılında bitmesini bekliyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Bahçeli, "Onu Cumhuriyet hükümetimiz bilir efendim. Artık bu bir Cumhuriyet hükümetinin devlet politikası haline gelmiştir. Bunların alacağı tedbirleri saygıyla karşılamak lazım. Ben gelecekle ilgili umutluyum" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın tahliye olup olmayacağına ilişkin soruya ise Bahçeli, "O kadar derine giremem ben efendim" cevabını verdi.

Kaynak: İHA
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