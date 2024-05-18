MHP Lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı\'nı ziyaret etti

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'na kırmızı karanfil bıraktı. Ardından Bahçeli ve beraberindeki kurmayları ilçe merkezinde bulunan Şehit Ağacı'na gelerek dua etti. MHP Lideri Bahçeli ardından Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştirilecek MHP Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etmek üzere otele geçti. - ANKARA