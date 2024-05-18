MHP Lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

MHP Lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

MHP Lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı\'nı ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

18.05.2024 11:30
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'na kırmızı karanfil bıraktı. Ardından Bahçeli ve beraberindeki kurmayları ilçe merkezinde bulunan Şehit Ağacı'na gelerek dua etti. MHP Lideri Bahçeli ardından Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştirilecek MHP Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etmek üzere otele geçti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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