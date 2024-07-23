MHP Lideri Bahçeli: Yunan Savunma Bakanı Dendias hezeyan içindedir
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'un Kıbrıs davasıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli, Dendias'ın hezeyan içinde olduğunu belirterek, MHP olarak Kıbrıs davasının arkasında olduklarını vurguladı.
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23.07.2024 12:18:19. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli: Yunan Savunma Bakanı Dendias hezeyan içindedir - Son Dakika
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