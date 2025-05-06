MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı elinde tespihle bekledi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ameliyatının ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Görüşme öncesi konutuna gelen Bahçeli, kapıda bekleyen basın mensuplarını selamladı. Bahçeli'nin konutunun önünde ittifak ortağı Erdoğan'ı tespih çekerek beklemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İLK KEZ 4 NİSAN'DA GÖRÜNTÜ VERMİŞTİ

Bahçeli, iyileşme sürecinin tamamlandıktan sonra da ilk kez Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinde görüntülendi. Bahçeli, 4 Nisan'da partisinin kurucu genel başkanı Türkeş'in kabrinde dua etmişti.

EN SON 9 OCAK'TA GÖRÜŞTÜLER

İki lider en son 9 Ocak 2025 tarihinde bir araya gelmişti. Görüşme, Devlet Bahçeli'nin Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan konutunda gerçekleşmişti. Yaklaşık bir saat süren ve basına kapalı gerçekleştirilen o görüşmeden sonra ikili bugüne kadar bir araya gelmemişti.