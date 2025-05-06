MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi - Son Dakika
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Politika

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi

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Ağır bir kalp ameliyatı geçirdikten sonra geçtiğimiz günlerde mesaiye başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutunda ağırladı. Erdoğan'ı konutunun kapısında bekleyen Bahçeli'nin elindeki tespih dikkat çekti.

06.05.2025 17:50
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, ameliyatının ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Görüşme öncesi konutuna gelen Bahçeli, kapıda bekleyen basın mensuplarını selamladı. Bahçeli'nin konutunun önünde ittifak ortağı Erdoğan'ı tespih çekerek beklemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi

İLK KEZ 4 NİSAN'DA GÖRÜNTÜ VERMİŞTİ

Bahçeli, iyileşme sürecinin tamamlandıktan sonra da ilk kez Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinde görüntülendi. Bahçeli, 4 Nisan'da partisinin kurucu genel başkanı Türkeş'in kabrinde dua etmişti.

EN SON 9 OCAK'TA GÖRÜŞTÜLER

İki lider en son 9 Ocak 2025 tarihinde bir araya gelmişti. Görüşme, Devlet Bahçeli'nin Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan konutunda gerçekleşmişti. Yaklaşık bir saat süren ve basına kapalı gerçekleştirilen o görüşmeden sonra ikili bugüne kadar bir araya gelmemişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı elinde tespihle bekledi

Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ayhan Murat:
    Türkmen beyi 37 50 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    osturuk 39 37 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Çok sağlıksız görünüyor fazla yaşamaz. 39 32 Yanıtla
  • Sk 06:
    iki bunaktan bir adam çıkmaz 33 37 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    tezgah lan bu :) 29 23 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Her daim devlete DEVLET gerek. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin. 22 22 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    Bu adam bahçeli değil kalıbıimi basarım 19 20 Yanıtla
  • Halis demir:
    sk 06 hırsızlardan çok daha iyidir sen hırsımı seviyon ah zavallı 10 10 Yanıtla
  • mert çelik:
    cami hocaları neden elinde tespihle gezmıyor 5 8 Yanıtla
  • 145353:
    eylülde aramızdan ayrılabilir 2 1 Yanıtla
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