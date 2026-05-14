MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Malatya il teşkilat organlarının parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamında feshedildiğini duyurdu. Yalçın, MHP Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül'ün atandığını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organlarının parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamında feshedildiğini bildirdi.
Yalçın açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir" ifadelerini kullandı.
Yeni görevlendirmeye ilişkin bilgi veren Yalçın, "Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül atanmıştır" açıklamasında bulundu. - ANKARA
Son Dakika › Politika › MHP Malatya Teşkilatı Feshedildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?