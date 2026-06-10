MHP Manisa teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Manisa il teşkilatının feshedildiğini, Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş'ın atandığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş atanmıştır" ifadelerine yer verdi.