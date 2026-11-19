MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kıbrıs meselesinin Türkiye'nin milli güvenliğinin ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Birleşik Kıbrıs Federasyonu tam bir hayaldir ve Türk egemenliğinin de felaketidir" sözlerini hatırlattı. Erbaş, Kapalı Maraş ve Gazimağusa Limanı'na ilişkin Rum tarafının önerilerinin kabul edilemeyeceğini belirterek, Türkiye'nin garantörlüğünden ve iki devletli çözüm vizyonundan taviz verilemeyeceğini ifade etti.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Dışişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Konuşmasının başında Azerbaycan'a Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) dönem başkanlığında Türk dünyasının birlik ve dayanışmasına sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eden Erbaş, Türkiye ile Azerbaycan'ın dost ve kardeş iki ülke olduğunu belirtti.

Ardından Kıbrıs meselesine ilişkin başlıklara değinen Erbaş, Kıbrıs meselesinin Türkiye'nin milli güvenliğinin ve dış politikasının ayrılmaz parçası olduğunu belirten Erbaş, iki devletli çözüm vizyonundan ve Türkiye'nin garantörlük haklarından taviz verilemeyeceğini vurguladı.

Erbaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Birleşik Kıbrıs Federasyonu tam bir hayaldir ve Türk egemenliğinin de felaketidir" sözlerini hatırlatarak, Kıbrıs'ta çözümün egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayanan iki devletli yapı temelinde olması gerektiğini ifade etti.

"Kıbrıs, Mavi Vatan'ın stratejik merkezlerinden biridir"

Kıbrıs'ın Türkiye açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken Erbaş, "Kıbrıs meselesi, milli güvenliğimizin ve dış politikamızın ayrılmaz parçasıdır. Kıbrıs, Mavi Vatan'ın stratejik merkezlerinden biri ve Doğu Akdeniz'deki haklarımız bakımından vazgeçilmezimizdir" dedi.

KKTC'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümünü kutlayan Erbaş, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın 15 Kasım törenlerinde yaptığı konuşmaya da değinen Erbaş, "Kıbrıs Türk halkı asla azınlık değildir, asla olmayacaktır" sözlerini hatırlatarak, Kıbrıs Türk halkının eşitliğinin pazarlık konusu yapılamayacağı yönündeki açıklamaları kıymetli bulduklarını söyledi.

Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis arasındaki diyaloğu desteklediklerini belirten Erbaş, görüşmelerin şeffaflık, karşılıklı güven ve eşitlik temelinde yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Erbaş, Türkiye'nin garantörlüğünün korunması ve Türkiye ile KKTC arasındaki istişare ve eş güdümün her aşamada sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

"Kapalı Maraş ve Gazimağusa Limanı'nın geleceği Kıbrıs Türk halkının iradesi dışında belirlenemez"

Rum basınında yer alan Kapalı Maraş'ın Birleşmiş Milletler yönetimine devredilmesi ve Gazimağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu gözetiminde işletilmesine ilişkin önerilere tepki gösteren Erbaş, söz konusu girişimlerin Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını yok saydığını belirtti. Erbaş, "Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını ve iradesini yok sayan böyle bir girişim kesinlikle kabul edilemez. Bu bölgelerin geleceği, Kıbrıs Türk halkının iradesi dışında belirlenemez" ifadelerini kullandı.

Erbaş konuşmasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Birleşik Kıbrıs Federasyonu tam bir hayaldir ve Türk egemenliğinin de felaketidir" sözlerini hatırlattı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın GKRY'ye gerçekleştirdiği ziyarete de değinen Erbaş ziyareti doğru bulmadıklarını belirterek, "Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını her şartta savunan Türk milletinin, Kıbrıs Türk halkı için de aynı saygıyı beklemesi doğaldır. Filistin yönetimi, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve hassasiyetlerini görmezden gelmemelidir" dedi.

GKRY'nin İsrail ile askeri iş birliğine sert eleştiri

GKRY'nin İsrail ile geliştirdiği askeri ve stratejik iş birliklerine de değinen Erbaş, Kıbrıs'ın 1960 garantörlük düzeninde Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın bulunduğunu hatırlattı. Rum yönetiminin İsrail ile geliştirdiği ilişkilerin adanın güvenliğini tartışmalı hale getirdiğini belirten Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"(Rum yönetimi) İsrail'i kendine yeni bir garantör olarak görmek isterken, adanın güneyinde yaşayan insanların 'İsrail günü gelir bizi de işgal eder mi?' endişesini bizler duyuyoruz. Kendi halkınızın bu kaygılarını görmezden gelerek adanın güvenliğini sağlayamazsınız. Kıbrıs'ın güvenliği, üçüncü ülkelerin bölgesel hesaplarına teslim edilemez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi barış, milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur."

"Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanındadır"

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin göz ardı edilerek kalıcı barış sağlanamayacağını vurgulayan Erbaş, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına desteğinin süreceğini belirtti. Erbaş, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının yanındadır. Milli davamızdan ve garantörlük sorumluluğumuzdan taviz vermeden adil ve kalıcı çözümü destekleyeceğiz" dedi.

Türkiye-Libya mutabakatına destek

Türkiye-Libya ilişkilerine de değinen Erbaş, Libya Temsilciler Meclisi'nin 20 Ekim 2026'da, 2019 tarihli Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nı onaylama kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Bakanlık mensuplarına teşekkür eden Erbaş, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de diplomatik imkanları kullanarak haklarını korumaya devam edeceğini vurguladı. Erbaş, "Türkiye, herkesin alkışını bekleyen değil, kendi hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunan, bölgesel ve küresel gelişmelere yön veren güçlü bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Dışişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin Türkiye'nin milli menfaatlerine ve dış politika hedeflerine katkı sağlaması temennisinde bulundu.