MHP Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum'daki sel felaketini TBMM'de gündeme getirdi - Son Dakika
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Politika

MHP Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum'daki sel felaketini TBMM'de gündeme getirdi

MHP Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum\'daki sel felaketini TBMM\'de gündeme getirdi

MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, TBMM'de yaptığı konuşmada, Erzurum'un ilçelerinde yaşanan sel felaketini gündeme getirdi. Aydın, doğal olmayan ve şiddetli yağışların ülkede büyük felaketlere neden olduğunu belirterek, geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerinin yaralarının hala sarılmaya devam ettiğini ifade etti. Aydın, yaşanan kayıplar ve mal kayıpları için geçmiş olsun dileklerini iletti ve benzer felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

12.07.2024 14:18
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TBMM'de gündem dışı söz alan MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum'un ilçelerinde yaşanan sel afetini gündeme getirdi.

Prof. Dr. Aydın TBMM'de yaptığı konuşmada, "Doğal olmayan, ani ve şiddetli yağışlar maalesef küresel birtakım yansımalara neden olduğu gibi ülkemiz genelinde de bugünlerde gerçekten büyük felaketler neticesinde kayıplarımız oluyor.

Geçen hafta itibarıyla seçim bölgem kadim şehrim Erzurum'un da içinde olduğu, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de benzer sel felaketlerine tanıklık ettik ve bugün hala yaraları sarılmaya devam edilmektedir. Özellikle, İspir, Oltu, Horasan, Tekman, Karayazı ve Yakutiye ilçelerimizdeki bu felaketlerden dolayı hem mal kayıplarımız var hem 1 canımızı kaybettik. Ben buradan bütün kayıpları yaşayan şehrimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. İnşallah, bir daha aynı şeyleri yaşamayız diye temenni ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum'daki sel felaketini TBMM'de gündeme getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum'daki sel felaketini TBMM'de gündeme getirdi - Son Dakika
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