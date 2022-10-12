MHP MYK, Genel Başkan Bahçeli başkanlığında toplandı - Son Dakika
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MHP MYK, Genel Başkan Bahçeli başkanlığında toplandı

12.10.2022 16:10
MHP MYK, Genel Başkan Bahçeli başkanlığında toplandı

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yapıldı.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yapıldı.

Parti genel merkezindeki toplantıda, gündeme ilişkin siyasi gelişmeler ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin mitingleri ile parti tarafından seçim çalışmaları kapsamında organize edilen "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu", "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" ve "Adım Adım 2023 'Köyüm Benim' sohbet toplantıları" da ele alındı.

Bahçeli'nin toplantıda saha çalışmaları dolayısıyla MYK üyelerine teşekkür ettiği öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP MYK, Genel Başkan Bahçeli başkanlığında toplandı - Son Dakika

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