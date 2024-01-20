MHP Nilüfer İlçe Başkanı, Nilüfer Belediyesi\'nin taşınmaz satışına tepki gösterdi

MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, Nilüfer Belediyesi'nin yaklaşan seçim öncesi bazı taşınmazların satışa çıkarmasına sitem etti.

CHP Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Kemal Edinç'in Ocak ayı olağan meclis toplantısında verdiği önergede, Nilüfer Belediyesi'ne ait bazı taşınmazların ihale usulü satılması gündem oldu. Önergeye sert tepki gösteren MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç yaptığı yazılı açıklamada "Satmayın yeter, bu acele niye?" ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyesi'ne meclisten oy çokluğu ile geçen satışın gerekçelerini soran MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, "Satmayın yeter, bu acele niye? Defalarca ifade edip, birçok platformda gündeme taşıdığımız gibi Nilüfer Belediye Başkanlığının elindeki gayrimenkulleri aklına estikçe satması her zaman uygulanacak bir yöntem değildir. Elindeki taşınmazların çokluğuyla takdir edilen modern belediyecilik anlayışıyla da bağdaşmamaktadır. 03.01.2024 tarihli meclis oturumunda önergeyle ilgili komisyona sevk edilen ve de parti gruplarının incelemesine zaman tanınmadan 08.01.2024 tarihindeki 2'nci oturumda aceleyle meclisten oy çokluğuyla geçirilen önerge ve bilgilerini sunduğumuz taşınmazların satış gerekçesi nedir? Bugün satıp yarın yeşil alan, park ve sosyal donatı alanları açmak için kamulaştırma marifetiyle çözüm bulma yoluna giderken kamuoyuna ne denecektir? Unutulmasın ki 70 gün sonra yerel seçimler yapılacaktır. Plan değişikliklerinin, satış ve aciliyet arz etmeyen alış ihalelerinin yeni yönetim ve meclis yapısına bırakılması daha uygun bir davranış ve karar biçimi olacaktır. Yeter, satmayın" ifadelerini kullandı. - BURSA