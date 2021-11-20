MHP'nin başlattığı "Adım Adım Anadolu' programı Devrek'ten başladı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi'nin başlatmış olduğu "Adım adım 2023, il il Anadolu" programı Devrek'ten başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla gerçekleştirilen programın ilki Zonguldak'ın Devrek ilçesi Öğretmenevinde start aldı.

MHP Milletvekilleri Hayati Arkaz, Ümit Yılmaz, MYK Üyeleri Murat Kotra, Afşin Birben, Yüksel Aydın, Çağrı Aci ve MDK Üyesi Ahmet Korhan Masti'nin iştirak ettiği programda konuşan Milletvekilleri Arkaz ve Yılmaz, teşkilatları ve halkı dinleyeceklerini söyledi.

Milletvekilleri, "Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günleri nasıl atlatabileceğimizi, neden Cumhur ittifakı olarak hem dış güçlerden hem de içerideki iş birlikçilere karşı nasıl bir direnç oluşturduğumuzu sizlerle paylaşmak için toplanmış bulunmaktayız. Bizler zor dönemin adamlarıyız ve genetiğimizde geri adım atmak yoktur. Şu son günlerde ekonomiyle olan uğraşmalar, ekonomideki çıkışlar inişler asla tesadüf değildir. Uzun yıllardan beri dış güçler ve içerideki ajanlar ülkemiz ile hep uğraşıyorlar. Trump ne dedi? Parmak salladı sizi mahvedeceğim. Biden ne dedi? Sizi darbe ile götüremedik ama seçimle götüreceğiz dedi. Ne yaparlarsa yapsınlar asla ülkemizi bölemeyecekler ve buna muvaffak olamayacaklar. Ne parmak salmakla, ne seçim ile ne de ekonomi ile bu zor döneminde Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz" ifadelerine yer verdiler.

Programın ardından İlçe Başkanı Erol Kaptan tarafından milletvekillerine ve diğer yetkililere ziyaretin anısına ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edildi. - ZONGULDAK