Salihli MHP’de Sefa Ergün dönemi - Son Dakika
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Salihli MHP’de Sefa Ergün dönemi

Salihli MHP’de Sefa Ergün dönemi
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MHP Salihli İlçe Teşkilatı'nın 15. Olağan Kongresi'nde tek listeyle gidilen seçimde Sefa Ergün, delegelerin tamamının oyunu alarak ilçe başkanı seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Teşkilatı'nın 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongrede Sefa Ergün, kullanılan oyların tamamını alarak MHP Salihli İlçe Başkanı seçildi.

Salihli Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrenin divan başkanlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Ali Uçak yaptı.

Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde Sefa Ergün, delegelerin tamamının oyunu alarak MHP Salihli İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

Kongreye MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Sallıtepe, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Nejatcan Uygun, Ülkü Ocakları Salihli İlçe Başkanı Alper Altınkaya, çevre ilçelerin teşkilat başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede MHP'nin geçmiş dönem Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, geçmiş dönem Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş ve MYK Üyesi Ali Uçak konuşma yaptı. Konuşmalarda birlik ve beraberlik ile "Terörsüz Türkiye" vurgusu öne çıktı.

Görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı geçmiş dönem İlçe Başkanı Halil Tüfek'e, MHP MYK Üyesi Ali Uçak tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

MHP Salihli İlçe Başkanı Sefa Ergün, konuşmasına "Biz biliyoruz ki kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızdadır" sözleriyle başladı.

Ergün, teşkilatın önemine vurgu yaparak, "Bizim hareketimiz, makamların değil; davanın, vefanın ve fedakarlığın hareketidir. Bizim için görevler gelip geçicidir, asıl olan teşkilattır" dedi.

Kırgınlıkların geride bırakılması çağrısında bulunan Ergün, "Birbirimize daha fazla sahip çıkalım. Omuz omuza, gönül gönüle yürüyelim. Çünkü önümüzde kazanılması gereken gönüller, ulaşılması gereken insanlar ve hep birlikte inşa etmemiz gereken bir gelecek var. Biz büyük bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

Ergün ayrıca kongrelerin ayrışmanın değil, kenetlenmenin adresi olduğunu belirterek birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Sefa Ergün başkanlığındaki MHP Salihli İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Muhammed Yeniay, Ramazan Urku Aykanat, Mert Demir, Furkan Başaran, Mahmut Azak, Nuh Koçak, Abidin Özcan, Nedim Çelik, Kadir Kavaklı, Şükran Eruluç, Esra Gündoğdu Kara, İbrahim Kahraman, Tuğçe Yavuz, Mevla Gültekin, Talat Bal, Mehmet Şakir Çiçek, Ufuk Uludağ ve Rasim Paşa.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Politika, Salihli, Son Dakika

Son Dakika Politika Salihli MHP’de Sefa Ergün dönemi - Son Dakika

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