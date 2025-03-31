MHP Samsun İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi - Son Dakika
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Politika

MHP Samsun İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

MHP Samsun İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programı, coşkulu bir atmosferde geçti. MHP’nin önde gelen isimleri ve Cumhur İttifakı bileşenlerinin katılımıyla gerçekleşen törende birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

31.03.2025 18:01  Güncelleme: 18:09
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Program, partililerin ve vatandaşların yoğun katılımıyla coşkulu bir atmosferde geçti.

Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma törenine MHP'nin önde gelen isimleri ve Cumhur İttifakı bileşenleri geniş katılım gösterdi. Törende konuşan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren özel günler olduğuna vurgu yaparak, "Teşkilatımızın her kademesinden dava arkadaşlarımızla, Cumhur İttifakı'nın kıymetli temsilcileriyle ve hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bayramlar, gönüllerimizi birleştiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren özel zamanlardır. Bizler de bu ruhla Samsun'umuz için çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Tüm Samsunlu hemşehrilerimizin bayramını kutluyor, sağlık ve huzur dolu nice bayramlar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından MHP teşkilat mensupları, partililer ve vatandaşlar bir araya gelerek bayramlaştı. Samimi sohbetlerin yaşandığı program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

Programa MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Mustafa Çavuş, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Üyesi Ceyhun Çatalsakal, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, il yöneticileri, ilçe başkanları, teşkilat üyeleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca törende AK Parti Samsun İl Başkan Vekili Süleyman Kaldırım, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, Kamu-Sen Samsun İl Temsilcisi Ahmet Keskin ve bağlı sendika başkanları, Türk Hukuk Enstitüsü Samsun Şube Başkanı Bedirhan Şentürk de yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Samsun İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi - Son Dakika

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