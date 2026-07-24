MHP Söke’de Onur Şahin dönemi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Söke’de Onur Şahin dönemi başladı

MHP Söke’de Onur Şahin dönemi başladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Söke İlçe Kongresi tek listeyle yapıldı, Onur Şahin ilçe başkanı oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Kongresi, Söke Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimde Söke Ülkü Ocakları Başkanı Onur Şahin, MHP Söke İlçe Başkanlığı'na seçildi.

Kongrenin divan başkanlığını, MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya yaptı.

Yoğun katılımla gerçekleşen kongrede; MHP Aydın İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu, il yönetim kurulu üyeleri, Aydın genelindeki MHP ilçe başkanları, MHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Sadiye Ünal, AK Parti Söke İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz ve Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri de yer aldı.

Tek listeyle gerçekleştirilen seçimlerin ardından Onur Şahin, MHP Söke İlçe Başkanlığı görevine seçilirken yeni yönetim kurulu da belirlendi.

Onur Şahin başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı; Mehmet Yoldaş, Zafer Kavkacı, Abdullah Kaçar, Mehmet Aslan, Yalçın Özcan, Ali Dağ, Mustafa Karagöz, Serkan Yaşar, İsmail Kıvılcım, Hasan Gülhat, Armağan Çevik, Sertan Apaydın, Yunus Emre Yıldırım, Muzaffer Maden, Hakan Ağır, Cumhur Yıldız, Adem Gam ve Ozan Aras.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Onur Şahin, Politika, Söke, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Söke’de Onur Şahin dönemi başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı o anlar kamerada Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada
Beykoz’da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu
Gümüşhane’de kaybolan ineği ayı parçaladı Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı

17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
17:33
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis’ten geçti
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti
17:20
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
17:20
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
16:47
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 18:16:45. #7.13#
SON DAKİKA: MHP Söke’de Onur Şahin dönemi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.