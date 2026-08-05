MHP Turgutlu İlçe Başkanlığı için tek aday Yunus Oğan - Son Dakika
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MHP Turgutlu İlçe Başkanlığı için tek aday Yunus Oğan

MHP Turgutlu İlçe Başkanlığı için tek aday Yunus Oğan
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MHP Turgutlu İlçe Başkanlığı'nın olağan kongresi 9 Ağustos Pazar günü saat 10.30'da Mesadet Özcan Kongre Salonu'nda yapılacak. Tek aday Yunus Oğan'ın ilçe başkanlığına seçilmesi bekleniyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Turgutlu İlçe Başkanlığı'nın olağan kongresi 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Kongrede tek aday olarak Yunus Oğan'ın ilçe başkanlığına seçilmesi bekleniyor.

Halil Konuş'tan görevi devralmaya hazırlanan Yunus Oğan, 2014 yılında MHP Turgutlu İlçe Başkanlığı görevini yürütmüş, 2024 yerel seçimlerinde ise Cumhur İttifakı'nın Turgutlu Belediye Başkan adayı olmuştu.

Kongre öncesinde sosyal medyadan bir açıklama yapan Oğan, "Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda anlayışıyla Milliyetçi Hareket Partisi Turgutlu İlçe Kongresi 9 Ağustos Pazar günü saat 10.30'da Mesadet Özcan Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Kongremizin partimiz, Turgutlu'muz ve Manisa'mız için hayırlara vesile olmasını diliyor, birliğimizin ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Turgutlu İlçe Başkanlığı için tek aday Yunus Oğan - Son Dakika

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