MHP Üyesi Feti Yıldız: Aynı konuda tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP Üyesi Feti Yıldız: Aynı konuda tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM'yi ikinci kez olağanüstü toplantıya çağıracakları sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Yıldız, aynı konuda tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamayacağını belirtti.

21.08.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM MHP Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, "Toplantıyı gerektiren konu görüşüldükten sonra aynı konuda Gazi Meclis tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'yi ikinci kez olağanüstü toplantıya çağıracakları sözlerine ilişkin MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, X hesabından paylaşımda bulundu. Yıldz paylaşımında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatili yapabilir; ara verme veya tatil sırasında Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır. Meclis başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine Meclisi toplantıya çağırır. Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantıyı gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edilemez. (Anayasa hükmü) Toplantıyı gerektiren konu görüşüldükten sonra aynı konuda Gazi Meclis tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz. Bir hakkın suistimalini anayasa da, kanun da himaye etmez" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında aynı konuda birden fazla olağanüstü toplantı isteminde bulunulabileceği konusunda anayasada ve içtüzükte bir hüküm bulunmadığını kaydeden Yıldız, Genel Kurulca karara bağlanmış bir hususun yeniden görüşülmesi içtüzük hükümlerine göre nasıl mümkün değilse, karara bağlanmış bir konuda ikinci bir olağanüstü toplantı önergesinin aynı şekilde verilemeyeceğini ve işleme konulamayacağını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Feti Yıldız, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Üyesi Feti Yıldız: Aynı konuda tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:53:13. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Üyesi Feti Yıldız: Aynı konuda tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement