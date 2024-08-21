MHP Üyesi Feti Yıldız: Aynı konuda tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz

Politika

TBMM MHP Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, "Toplantıyı gerektiren konu görüşüldükten sonra aynı konuda Gazi Meclis tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'yi ikinci kez olağanüstü toplantıya çağıracakları sözlerine ilişkin MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, X hesabından paylaşımda bulundu. Yıldz paylaşımında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatili yapabilir; ara verme veya tatil sırasında Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır. Meclis başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine Meclisi toplantıya çağırır. Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantıyı gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edilemez. (Anayasa hükmü) Toplantıyı gerektiren konu görüşüldükten sonra aynı konuda Gazi Meclis tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz. Bir hakkın suistimalini anayasa da, kanun da himaye etmez" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında aynı konuda birden fazla olağanüstü toplantı isteminde bulunulabileceği konusunda anayasada ve içtüzükte bir hüküm bulunmadığını kaydeden Yıldız, Genel Kurulca karara bağlanmış bir hususun yeniden görüşülmesi içtüzük hükümlerine göre nasıl mümkün değilse, karara bağlanmış bir konuda ikinci bir olağanüstü toplantı önergesinin aynı şekilde verilemeyeceğini ve işleme konulamayacağını belirtti. - ANKARA