MHP Van İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
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MHP Van İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi yapıldı

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MHP Van İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi yapıldı
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- MHP Genel Başkan Başdanışmanı Muhammet Hanifi Macit: "Bizler, bin yıldır aynı toprağı vatan bilen, aynı acılarla kavrulan, aynı sevinçlerle coşan, etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütünün evlatlarıyız. Türk ile Kürt'ü birbirinden ayırmaya, aralarına nifak tohumları ekmeye ne şer odaklarının gücü yeter ne de kirli terör örgütlerinin nefesi yetişir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Federasyonu Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede konuşan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Muhammet Hanifi Macit, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde yürütülen "Terörsüz Türkiye" politikasının Türk siyasi tarihinin cesur ve stratejik hamlelerinden biri olduğunu söyledi.

Politikanın bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıllara taşıma iradesine dayandığını ifade eden Macit, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye ideali hamaset siyasetinin çok ötesinde bir adanmışlık, irade ve kararlılık gerektirir. Terörsüz Türkiye politikası konusunda yapılan hamle, dış güçlerin bölge üzerindeki planlarını bozan, terör örgütlerinin arkasındaki küresel lojistiği çökerten ve bu inisiyatifi tamamen Türk devletinin eline alan bağımsız bir iradedir. Hiçbir dış müdahalenin dayatması söz konusu değildir. Bizler, bin yıldır aynı toprağı vatan bilen, aynı acılarla kavrulan, aynı sevinçlerle coşan, etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütünün evlatlarıyız. Türk ile Kürt'ü birbirinden ayırmaya, aralarına nifak tohumları ekmeye ne şer odaklarının gücü yeter ne de kirli terör örgütlerinin nefesi yetişir."

Merkez Yürütme Kurulu yedek Üyesi Çağatay Yıldız ise Türkiye'nin her yerinde kurulan kongrelerle vatandaşlara birlik, kardeşlik ve gelecek mesajları verdiklerini ifade etti.

MHP İl Başkanı Salih Güngöralp da "Bugün burada yalnızca bir kongre gerçekleştirmiyoruz. Burada birliğimizi, beraberliğimizi, davamıza olan sadakatimizi ve Türkiye sevdamızı bir kez daha bütün dünyaya ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Salih Güngöralp, delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden il başkanı seçildi.

Kongreye, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
Milliyetçi Hareket PartisiPolitikaTerörVanSon Dakika

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