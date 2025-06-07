MHP ve DEM Parti Bayramda Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

MHP ve DEM Parti Bayramda Bir Araya Geldi

MHP ve DEM Parti Bayramda Bir Araya Geldi
07.06.2025 10:56
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kurban Bayramı’nda DEM Parti'yi ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve beraberindeki heyet, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında DEM Parti'yi ziyaret etti.

Kurban Bayramı'nda siyasi partiler arası bayramlaşma programı gerçekleşti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve beraberindeki heyette bulunan Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaşlı ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Şahin Kartal, DEM Parti ile bayramlaştı. DEM Parti kabul heyetinde ise DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu ve Parti Meclisi Üyesi İhsan Seylan yer aldı.

"40 yıl süren teröre rağmen evlilikler hiç kesilmemiş"

Bir bayrama daha sağlık ve mutluluk içerisinde ulaşmış olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, birlik ve dirliğin bozulmamasını ve fırsat verilmemesini temenni ederek, "Programımızda ikinci ziyaret olan partiye gelmiş olduk. Tüm arkadaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Bu ülke ve bu ortak kaderi paylaşan bir millet birbirinden ayrılamaz. Etle tırnağın ötesine geçmiş. 40 yıl süren teröre rağmen evlilikler hiç kesilmemiş. Bu evliliklerden dünyaya gelmiş bir nesil var. Dolayısıyla biz bu çocukları ortadan ikiye bölemeyeceğimize göre muhakkak suretle kardeşlik hukukumuzu geliştireceğiz. Bizim manevi mihmandarlarımızın başında Ziya Gökalp gelir. Ziya Gökalp Diyarbakırlı bir ailenin evladıdır. Yaptığı çalışmalarda şöyle bir ifadesine rastladım; '17 yıl boyuncu Kürt'ü aradım karşıma hep Türk çıktı' der. Kürt ve Türk ortak kaderi paylaşan diğer etnik kökenli insanlar da ortak bir gelecek konusunda sorunları yoksa herkes Allah'ın emaneti, başımızın üstünde yeri var. Türk'ü sevmeyen Kürt, Kürt değildir. Kürt'ü sevmeyen Türk de Türk değildir. Türk'ün ve Kürt'ün birbirini sevmesi hem siyaseten hem de dinen farzdır. Terörsüz Türkiye, Genel Başkanımızın inisiyatifiyle başlayan bir fırsat olarak önümüzde duruyor" diye konuştu.

"Sonuna kadar bu süreci destekleyeceğiz"

MHP'nin Kurban Bayramı'nı kutlayan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ise DEM Parti'nin önemli gün ve bayramlarda verdiği mesajlar olduğunu ifade ederek, "Biz mesajlarımızda inşallah barış gelir, huzur gelir deriz. Temennimiz o olur. Sanki bir bayram olacak gibi. Bizi heyecanlandıran bir süreç. Artık gözyaşını, kanı konuşmayacağımızı umuyoruz. Ülkemizin parası savaşa, silaha, çatışmaya değil huzura harcansın. Bu süreç belki de ülkenin bütün sorunlarını çözmeyecektir ama yeni bir iklimin olmasıyla öyle bir kapı açacağını düşünüyoruz, inanıyoruz. Bütün parti olarak tüm kademelerimizle halkımızın içindeyiz, sokaktayız. Bu ülkenin pek çok sorunu var ama bu sorunu çözebilirsek çok daha güçlü bir Türkiye oluruz. Orta Doğu'da sözü geçen belki de sadece bizim ülkemizde değil tüm bölgemizdeki sorunların çözümü için çok daha aktif rol oynayabilecek bir ülke, bir iklim oluşturabiliriz. Sonuna kadar bu süreci destekleyeceğiz. İlk sizi ağırlamak bizim için ayrıca değerli" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından karşılıklı olarak iyi dilekler ve temenniler iletildi. Basın mensuplarının da bayramı kutlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP ve DEM Parti Bayramda Bir Araya Geldi - Son Dakika

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