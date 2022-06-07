MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren: "İYİ Parti İlçe Başkanı çamur siyasetini kendisine düstur edinmiş"

İYİ Parti Yenişehir İlçe Başkanı Ercan Özel'in kendini geliştireceğine, daha önce de birçok konuda olduğu gibi hamasi söylemlerle güneşi balçıkla sıvamaya çalıştığını belirten MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren, "2019 yerel seçimlerinde aldığı ağır yenilginin etkisinden bir türlü kurtulamayan İYİ Parti İlçe Başkanı Özel'in bu hazımsızlık neticesinde çamur siyasetini kendisine düstur edinmiştir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren yaptığı yazılı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Çamur at izi kalsın siyasetinin Yenişehir'deki temsilcisi İYİ Parti İlçe Başkanı Ercan Özel, uzun bir süredir Bursa için örnek belediyeciliklerden birini sergileyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve Cumhur İttifakı paydaşları hakkında asılsız ithamlarda bulunmaktadır. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir'in tarihi ve kültürel mirasını günümüz ihtiyaçları ile birlikte ele alarak, ilçe halkının memnuniyetinin ve hayat kalitesinin yükseltilmesini ülkü edinerek, 7'den 77'ye herkesin gönlünü kazanmakta ve hayır duasını almaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik modelinin başarılı örneklerinden birisini sergileyen Yenişehir'deki belediyeciliğimiz hem kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile hem de sosyal belediyeciliğin gülümseyen yüzü, cömertliği, ve yardım eli olarak vatandaşların gönlünde taht kurmuştur. Özel, Yenişehir Belediye Başkanı Aydın'ın yaptığı çalışmaları ve hizmet ahlakını biraz olsun örnek alıp kendini geliştireceğine, daha önce de birçok konuda olduğu gibi hamasi söylemlerle güneşi balçıkla sıvamaya çalışmaktadır. 2019 yerel seçimlerinde Başkan Aydın karşısında aldığı ağır yenilginin etkisinden bir türlü kurtulamayan Özel, belli ki bu hazımsızlık neticesinde çamur siyasetini kendisine düstur edinmiştir. Özel, şimdi de tiyatral aktivitelerine bir yenisini ekleyerek Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ı televizyona davet etmiş. Özel, tavsiyemiz kalibresine yetişemeyeceği insanları düelloya davet edeceğine, çıksın o televizyon programlarında Yenişehir halkına mahkeme kararıyla sabit yolsuzluklarını açıklasın. Ekmeğini yediği belediyeyi çiçekçiler üzerinden nasıl dolandırdığını anlatsın. 'Çok konuşan çok haklıdır' mantığıyla aylardır birçok konuda ipsiz sapsız yalan ve iftira kusan Özel, bilmiyor ki şimdiye kadar söyleyecek sözümüz olmadığı için değil, Yenişehir halkının da çok iyi bildiği gibi 'adam olana kelam etmek evladır, olmayana nefes tüketmek israftır' anlayışıyla susuyoruz. Fakat görüyoruz ki bu hatalı siyaset anlayışını sürdürmekte kararlı, işte bu yüzden son kez muhatap alıp diyoruz ki Özel, yalan ve iftiraların ancak siyasi büyüklerine yaranmaya yarar. Yenişehir halkı kimin kaç okka çektiğini gayet iyi biliyor. Kendisine tavsiyemiz bu yalan siyasetinden vazgeçmesi, Yenişehir'imize faydalı olmak için çalışmasıdır. Ancak, Özel kalibresindeki birine Yenişehir'deki üstün belediyecilik ve hizmeti yorumlama işi 10 gömlek fazla gelir. Özel, üstünde siyasi cambazlık yapmaya kalktığın o çürük ip seni taşımaz. Senin cambazlığına da Yenişehirli kanmaz." - BURSA