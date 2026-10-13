MI5 Başkanı McCallum, İran ve Rusya tehditlerine ve yapay zeka riskine karşı uyardı

İngiltere İç İstihbarat Teşkilatı MI5 Başkanı Ken McCallum yaptığı açıklamada, İran'ın ülkede askeri tesisler gibi kritik hedeflere yöneldiğini, Rusya'nın ise Ukrayna'nın müttefiklerine yönelik hibrit savaş faaliyetlerini artırdığını söylerken, yapay zekanın biyolojik silah geliştirmek amacıyla kötüye kullanılmasının da ciddi bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

Avrupa'da güvenlik endişeleri artarken, İran ve Rusya kaynaklı tehditler İngiliz istihbaratının gündemindeki yerini koruyor. Askeri tesislere yönelik muhtemel saldırı girişimleri ve hibrit savaş faaliyetleri, İngiltere'nin karşı karşıya olduğu güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı. İngiltere İç İstihbarat Teşkilatı MI5 Başkanı Ken McCallum yaptığı açıklamada, İran'ın ülkede askeri tesisler gibi kritik hedeflere yöneldiğini, Rusya'nın ise Ukrayna'nın müttefiklerine yönelik hibrit savaş faaliyetlerini artırdığını söyledi. McCallum, yapay zekanın kötüye kullanılmasına ilişkin en büyük endişenin, teröristlerin biyolojik silah geliştirebilmesi ve hatta yeni patojenler oluşturabilmesi olduğunu belirtti. İstihbarat şefi, teröristlerin de keşif faaliyetlerini ve saldırı yöntemlerini geliştirmek için yapay zekadan yararlandığını belirtti.

"Rusya hala bir numaralı saldırgan"

Devlet kaynaklı tehditlerin son 10 yılda dört katına çıktığını belirten MI5 Başkanı, teşkilatının artık bu konuya Soğuk Savaş dönemindekinden daha fazla kaynak ayırdığını belirtti. Ken McCallum, Rusya'nın hala "bir numaralı saldırgan" konumunda olduğunu vurguladı.

Devam eden soruşturma nedeniyle Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'ndeki olay hakkında konuşamayacağını belirten McCallum, bu yıl İran'ın "askeri tesisler gibi daha zorlu hedeflere yönelme arzularında" önemli bir değişim yaşandığını ifade etti. İstihbarat şefi, "RAF Fairford olayı tek örnek değil. Yalnızca İngiltere'de değil, dünyanın başka yerlerinde de benzer olaylar yaşandı" dedi.

"Devrim Muhafızları, hibrit teknolojileri kullanma konusunda köklü bir deneyime sahip"

İran bağlantılı operasyonlarda son bir yılda 50'den fazla kişinin gözaltına alındığını belirten McCallum, İran'ın insansız hava araçları (İHA) kullanarak karmaşık saldırılar düzenleme kapasitesine sahip olup olmadığı sorusuna da cevap verdi. MI5 Başkanı, bu kapasitenin İngiltere'deki operasyonlarda kullanılan suç örgütleri ve vekil aktörlerin yetenekleriyle sınırlı olduğunu söyledi. Ken McCallum, "Devrim Muhafızları Ordusu'nun, kendi topraklarına daha yakın ülkelerde daha saldırgan ve gelişmiş bir şekilde geleneksel ve hibrit teknolojileri kullanma konusunda oldukça köklü bir deneyime sahip olduğu açık" ifadelerini kullandı.

"Rus saldırganların, Avrupa ülkelerinde huzursuzluk oluşturmaya çalışması tesadüf değil"

Almanya'daki bir havalimanında kargo uçağına yönelik insansız hava aracı saldırısı girişimini ve Polonya'nın enerji altyapısına yönelik bir siber saldırıyı örnek gösteren İngiltere İç İstihbarat Teşkilatı MI5 Başkanı Ken McCallum, "Rus saldırganların, Ukrayna'daki askeri ilerlemelerinin korkunç derecede maliyetli olduğu bir dönemde, diğer Avrupa ülkelerinde huzursuzluk oluşturmaya çalışması tesadüf değil" şeklinde konuştu.

McCallum, "Henüz gerçekleşmemiş olan ve en fazla önem atfettiğim kötüye kullanım senaryosu, yapay zekanın mevcut biyolojik silahlar veya hatta yeni biyolojik silahlar konusunda riskin boyutunu değiştirme potansiyelidir. Bu riskler gerçek" dedi.