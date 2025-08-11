Midyat\'ta Eğitim Altyapısı Güçleniyor

Mardin'in Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, ilçede eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen yatırımlar kapsamında yapımı tamamlanan okullarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kaya, Bağlar Mahallesi'nde inşa edilen Midyat Özel Eğitim Anaokulu, Ulucami Mahallesi'nde bulunan Midyat Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Acırlı Mahallesi'ndeki Acırlı Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler sırasında İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Faruk Tercan da Kaymakam Kaya'ya eşlik etti. Kaymakam Kaya, eğitim yatırımlarının ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür projelerin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti. - MARDİN