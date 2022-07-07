Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

07.07.2022 11:52

- Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

BALİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Bali'de G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi.

G20 gündemi

Bali'de düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda küresel ortak çaba gerektiren mevcut ve müstakbel sınamalar karşısında çok taraflılığın güçlendirilmesi ile gıda ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik konularda fikir alışverişinde bulunulacak.

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Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü - Son Dakika
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