Milei Kripto Para Skandalıyla Suçlanıyor

Politika

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin yolsuzlukla suçlandığı kripto para biriminin tanıtımındaki etkisini araştırmak üzere Arjantinli bir yargıç görevlendirildi.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei kripto para skandalı nedeniyle dolandırıcılıkla suçlanıyor. Milei, Cuma günü sosyal medya hesabından bir para hakkında paylaşım yaparak kripto paranın küçük işletmelere fon sağlayacağını duyurdu. Arjantin Devlet Başkanının kripto paranın linkini paylaşmasıyla paranın fiyatı arttı ancak, Milei'nin paylaşımını birkaç saat sonra silmesiyle kripto para bu kez düşüşe geçti ve yatırımcılar paralarının büyük bir kısmını kaybetti. Milei'nin paylaşımının ardından muhalif milletvekilleri de harekete geçti. Arjantin parlamentosundaki bazı muhalif milletvekilleri Milei'nin görevden alınması için gerekli işlemleri başlatacaklarını duyurdu. Muhalif milletvekillerinin avukatları ise, Milei hakkında Arjantin Ceza Mahkemesine dolandırıcılık suçlamasıyla şikayette bulundu. Olayı araştırmak üzere Arjantinli bir yargıç görevlendirildi.

Öte yandan Milei, bir kripto para birimini tanıtarak alıcıları çektikten sonra ticari faaliyetlerin durmasının ardından satışlardan elde edilen parayı çalmak anlamına gelen "ayak kaydırma" yapmakla suçluyor.

Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada ise, kamuoyunun tepkisi sonrası "spekülasyondan" kaçınmak amacıyla paylaşımın kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, kripto para biriminin geliştirilmesinde yer alınmadığı ve hükümetin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin konuya ilişkin soruşturma başlatacağı belirtildi.

Milei'nin paylaşımından 40 bin kişinin etkilendiği ve 4 milyar dolardan fazla maddi kayıp olduğu belirtiliyor. - BUENOS AIRES