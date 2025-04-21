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Politika

Millet Partisi Genel Kurulu Gerçekleşti

Millet Partisi Genel Kurulu Gerçekleşti

Cuma Nacar güven tazeledi, Denizli'den birçok katılım oldu, genç ve kadın temsili artırıldı.

21.04.2025 16:47
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DENİZLİ (İHA) – MP'de Genel Başkan Cuma Nacar'ın güven tazelediği genel kurula, Denizli teşkilatı üyesi delege ve partililer yoğun ilgi gösterdi.

Millet Partisi 12. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Ankara'nın Mamak İlçesinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurula mevcut başkan Cuma Nacar, tek liste ile katıldı. Genel kurula delegelerin katılımı yüksek oldu. Denizli'den de delegeler, partililer ve davetliler bir otobüsle genel kurula katıldı.

Genel kurul hakkında bilgiler veren Denizli İl Başkanı Tahsin Tekin, "Bu genel kurulumuzda daha önce 40 olan MKYK üyelerimizi gençler ve kadınlara takviye ederek 60'a çıkarıyoruz. Bununla partimizin gençlere ve kadınlara verdiği önemi ön plana çıkartmış oluyoruz. Hedefimiz her zaman için muhteşem Türkiye. Bu genel kuruldan sonra tüm STK'ları ve siyasi partileri milli mutabakat çağrısında daha güçlü olarak çağrıda bulunacağız. Türkiye'de zaten meseleleri çözmek için kuayi milliye ruhunda olduğu gibi bir milli mutabakat ruhuna ihtiyacımız var. Bunu vurgulamak istiyoruz. Denizli'den 30 kişi civarında bir otobüsle kongreye katıldık. 2-3 özel arabayla da katılan arkadaşlarımız var. 35-40 civarında bir arkadaşla genel kurula katıldık. Memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Artık Türkiye'de Millet Partisi'nin çözüm yollarından başka Türkiye'yi toparlayacak, milli mutabakatı sağlayacak bir siyasi ekibin olmadığına inanıyoruz. Memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Genel kurulun ardından Denizli teşkilatı üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Millet Partisi Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika

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