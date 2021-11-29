Üye Girişi
Milletvekili Aydın ve Fırat köy ziyaretinde - Son Dakika

Milletvekili Aydın ve Fırat köy ziyaretinde

29.11.2021 15:52
Milletvekili Aydın ve Fırat köy ziyaretinde

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve Milletvekili Halil İbrahim Fırat, partililerle birlikte Turuş köyüne ziyarette bulundu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve Milletvekili Halil İbrahim Fırat, partililerle birlikte Turuş köyüne ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkan Vekili Emrah Bulucu, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ile birlikte merkeze bağlı Turuş köyünü ziyaret eden milletvekilleri köylüler ile sohbet etti.

Köylüler ve bölge meclis üyeleri tarafından karşılanan Milletvekili Aydın ve Fırat, köy muhtarı ve köylülerden sorunlarını dinledi.

Köylülerin sorunları ile yakından ilgilenen milletvekilleri, ilgili kurumların yetkilileriyle telefonda sorunun çözümü için görüştü.

Ahmet Aydın, "20 yıldır her zaman vatandaşlarımızın yanlarında olduk. Meclisteki çalışmalardan fırsat buldukça köy, şehir ayrımı yapmadan vatandaşımızın ayağına gidiyoruz. Onların bir isteği, bir eksiği olunca bunu gidermek için gayret ediyoruz" dedi.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, AK Parti teşkilatıyla dur durak bilmeden köyleri gezdiklerini, her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi. - ADIYAMAN

Milletvekili Aydın ve Fırat köy ziyaretinde
Milletvekili Aydın ve Fırat köy ziyaretinde
Milletvekili Aydın ve Fırat köy ziyaretinde

Milletvekili, Ahmet Aydın, Fırat, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Aydın ve Fırat köy ziyaretinde - Son Dakika


Son Dakika

İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:52 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı Doktoru 16:27 Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı! 3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı 16:25 3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı
28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 15:41 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi 14:42 Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi
Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı 14:40 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim

Son Dakika Haberleri
16:45 İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu
16:26 Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı!
16:24 3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı
16:23 AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak
16:21 Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı
16:19 Nadir görülen hastalık sebebiyle sürekli deri değiştiriyor
16:16 Beylikdüzü'nde kuvvetli fırtına binayı paramparça etti
15:48 Son Dakika: Bağcılar'da çatı 6 aracın üzerine uçtu; 2 kişi yaralandı
15:47 THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle başka alanlara yönlendirildi!
15:46 Mustafa Cengiz'in ölümü sevenlerini yasa boğdu
HDP'nin kapatılma davasında gelişme! Esas hakkındaki görüş AYM'ye sunuldu HDP'nin kapatılma davasında gelişme! Esas hakkındaki görüş AYM'ye sunuldu         
16:53
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim         
16:05
Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı         
15:36
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek         
14:28
Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır         
13:39
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 16:57:35. #1.12#
SON DAKİKA: Milletvekili Aydın ve Fırat köy ziyaretinde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement