Milletvekili Ayhan Gider, Karabiga Belediye Başkanı Elbi'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Milletvekili Ayhan Gider, Karabiga Belediye Başkanı Elbi'yi Ziyaret Etti

Milletvekili Ayhan Gider, Karabiga Belediye Başkanı Elbi\'yi Ziyaret Etti

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi'den beldede devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

24.09.2024 09:41  Güncelleme: 09:43
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, ziyaret ettiği Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi'den, beldedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Karabiga Belediye Başkanı AK Parti'li Ahmet Elbi'yi ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Biga ilçe Başkanı Nihat Borazan, İl Genel Meclis Üyeleri Saim Bakar ve Mustafa Ovalı'da hazır bulundu. Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Milletvekili Ayhan Gider'e, beldede devam eden yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi.

Karabiga Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider, İlçe Başkanımız Sayın Nihat Borazan ve İl Genel Meclis Üyelerimiz Saim Bakar, Mustafa Ovalı belediyemizde bizleri ziyaret ettiler. Çok kıymetli Milletvekilimize nazik ziyaretleri ve her daim yanımızda oldukları için canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Ayhan Gider, Karabiga Belediye Başkanı Elbi'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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