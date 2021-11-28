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Milletvekili Çelebi: 'Türkiye ekonomisi, 2022 bütçesi ile yeniden yapılanan dünyada yoluna daha da güçlenerek devam edecek' - Son Dakika

Milletvekili Çelebi: 'Türkiye ekonomisi, 2022 bütçesi ile yeniden yapılanan dünyada yoluna daha da güçlenerek devam edecek'

28.11.2021 09:20
Milletvekili Çelebi: 'Türkiye ekonomisi, 2022 bütçesi ile yeniden yapılanan dünyada yoluna daha da güçlenerek devam edecek'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin, komisyonda kabul edildiğini belirterek, "Türkiye ekonomisi, 2022 bütçesi ile yeniden yapılanan dünyada yoluna daha da güçlenerek devam edecektir.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin, komisyonda kabul edildiğini belirterek, "Türkiye ekonomisi, 2022 bütçesi ile yeniden yapılanan dünyada yoluna daha da güçlenerek devam edecektir." şeklinde konuştu.

Milletvekili Ekrem Çelebi, 38 gün süren görüşmeler sonrasında Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek TBMM Genel Kuruluna sevk edilen 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teklifin TBMM'de kabul edilerek yasalaşacağına inandığını söyleyen Milletvekili Çelebi, AK Parti iktidarlarının 2002 yılından bu yana 20 kez bütçe hazırladığını anımsattı.

"Aslan payını eğitime ayırdık"

2022 yılı bütçe büyüklüğünün 1 trilyon 751 milyar lira olduğunu vurgulayan Çelebi, "Bütçede aslan payını eğitime ayırdık. 2022 yılı bütçesinin yüzde 15,6'sın ayrıldığı Milli Eğitim Bakanlığımıza, yüksek öğretim de dahil olmak üzere toplam 274 milyar 384 milyon lira kaynak aktarılacak. Burs, barınma, kurs, pansiyon ve ücretsiz kitap hizmetleri ile birlikte eğitime ayrılan pay 300 milyar lirayı aşacak. Sağlık Bakanlığımızın bütçedeki payı ise yüzde 7 arttı. Bütçe teklifimizde sağlığa 121 milyar, ulaşıma 92 milyar lira ayrıldı. Sanayinin gelişimine ise 32 milyar lira harcanacak. Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesi yüzde 25 artırılarak 64 milyar liraya ulaşacak. Ayrıca tarımsal sulama ödenekleri de yüzde 39 artırıldı. Bütçeden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak yaklaşık yüzde 30 artışla 181 milyar liraya ulaştı. Milletimize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Bakanlardan Ağrı için taleplerde bulundu

Milletvekili Çelebi, bütçe görüşmeleri sırasında ilgili bakanlardan seçim bölgesi olan Ağrı için de çeşitli taleplerde bulundu. Çelebi, 2022 yılında Ağrı'ya yapılacak müjdeleri şöyle sıraladı:

Ağrı Merkeze 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin ihalesi yapılacak, Ağrı'ya İdare Mahkemesi kurulması için Adalet Bakanlığı çalışma başlatacak. Ağrı Merkeze İl Halk Kütüphanesi ve Müze, Diyadin, Hamur ve Patnos ilçelerine Halk Kütüphaneleri yapılmasını talep ettik. Ayrıca önümüzdeki yıl 38 Anaokulu, Okullara 554 Kütüphane, 25 yeni Okul, 1 Halk Eğitim Merkezi ve 1 Öğretmenevi yapılacak. 42 okulun güçlendirme işlemleri yapılacak. Taşkın koruma projeleri devam edecek. Murat Nehri Millet Bahçesi ve millet bahçesine ait sosyal donatılar inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi ihaleleri ise bu yıl içinde gerçekleştirilecek."

Türkiye yoluna güçlenerek devam edecektir

AK Parti Milletvekili Çelebi, 19 yıldır millete hizmeti şiar edinen AK Parti hükümetlerinin hazırladığı bütçenin 'tüm Türkiye'nin bütçesi olduğunu söyledi. AK Parti'nin, bütçeleri 'faiz bütçesi' olmaktan çıkarıp 'yüzde 100 halkın bütçesi' haline dönüştürdüğünü vurgulayan Çelebi, "Türkiye ekonomisi, 2022 bütçesi ile yeniden yapılanan dünyada yoluna daha da güçlenerek devam edecektir" şeklinde konuştu.

Güçlenen, kalkınmada ve büyümede hız kesmeyen bir türkiye hedefliyoruz

2022 bütçesiyle her alanda kalkınma ve gelişmeyi hedeflediklerini aktaran Çelebi, şöyle devam etti:

"Bütçemizle, 2022'de Kovid-19 salgınının devam eden etkilerine rağmen güçlenen, kalkınmada ve büyümede hız kesmeyen bir Türkiye hedefliyoruz. Sağlıktan eğitime, güvenlikten ulaştırmaya, sanayiden tarıma, kadının güçlendirilmesinden sosyal yardımlara kadar her alanda en etkin politikaları, bütçemiz temelinde birer birer uygulamaya geçirmeye devam edeceğiz. 19 yıldır millete hizmeti şiar edinen AK Parti hükümetlerimizin hazırladığı bu bütçe aynı zamanda yaşlısı, genci, kadını, erkeği, kentlisi, köylüsü, yani hepimizin, tüm Türkiye'nin bütçesidir. AK Parti'nin 3 Kasım 2002 yılından bu yana ülkemize yaptığı yatırımlar ve milletimize yaptığı hizmetler herkesin takdirine şayandır. Biz, herkesten yekvücut olabilmeyi bekliyoruz. Zira başka Türkiye, al bayrak yok."

Türkiye artık hem bölgesel hem de küresel güçtür

Milletvekili Çelebi, Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle küresel meydan okumalara karşı koyma kabiliyetini güçlendirdiğinin altını çizdi. Türkiye'nin artık emir alan, içine kapanık bir ülke olmadığını ifade eden Çelebi, "Türkiye artık hem bölgesel hem de küresel güçtür. Yakın coğrafyamızda Türkiye'nin onayı ve oluru olmadan hiçbir girişimin gerçekleşme şansının olmadığı da herkesçe anlaşılmıştır" diye konuştu. - AĞRI

Milletvekili Çelebi: 'Türkiye ekonomisi, 2022 bütçesi ile yeniden yapılanan dünyada yoluna daha da güçlenerek devam edecek'

Milletvekili, Türkiye, Çelebi, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Çelebi: 'Türkiye ekonomisi, 2022 bütçesi ile yeniden yapılanan dünyada yoluna daha da güçlenerek devam edecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milletvekili Çelebi: 'Türkiye ekonomisi, 2022 bütçesi ile yeniden yapılanan dünyada yoluna daha da güçlenerek devam edecek' - Son Dakika
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