Milletvekili Güvenç, Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi - Son Dakika
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Milletvekili Güvenç, Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi

15.10.2022 15:46

Milletvekili Güvenç, Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç Ankara'da Kahramanmaraşlılar Kültür Derneğinde hemşerileriyle bir araya geldi.

Milletvekili Güvenç, Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi

ANKARA - TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç Ankara'da Kahramanmaraşlılar Kültür Derneğinde hemşerileriyle bir araya geldi.

Ankara'da Kahramanmaraşlılar Kültür Derneğinde hemşerileriyle bir araya gelen Celalettin Güvenç, vatandaşlarla sohbet ederek onların sorunlarını dinledi. Güvenç, sivil topluma önem verdiğini ve sivil toplumu demokrasinin en önemli ayaklarından birisi olarak gördüğünü ifade ederek, "Hemşeri derneklerini önemsiyorum. Gurbette hayat kurmaya çalışan insanlar aslını unutmadan bulunduğu topluma da entegre olmak durumunda. O şehrin gelişimine katkı sağlama adına hem kendi öz varlığını korumak adına önemli bir şey. İnsanlar bir araya gelmeli hatta aileler bir araya gelmeli çünkü şehir hayatı zor bir hayat. Ankara'da da Kahramanmaraşlılar olarak varız. Birden çok derneğimiz, vakfımız var" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Sıtkı Güvenç, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Güvenç, Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi - Son Dakika

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