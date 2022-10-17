Milletvekili ile sohbet eden emekli vatandaş: "Vatanım varsa ben varım, yoksa ben yokum" - Son Dakika
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Milletvekili ile sohbet eden emekli vatandaş: "Vatanım varsa ben varım, yoksa ben yokum"

17.10.2022 10:30

Milletvekili ile sohbet eden emekli vatandaş: "Vatanım varsa ben varım, yoksa ben yokum"ERZURUM Erzurum'un Yakutiye ilçesinde esnaf ziyareti yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile sohbet eden Eyüp Dizlek isimli emekli vatandaş, "Benim vatanım varsa, toprağım varsa, bayrağım...

Milletvekili ile sohbet eden emekli vatandaş: "Vatanım varsa ben varım, yoksa ben yokum"

ERZURUM Erzurum'un Yakutiye ilçesinde esnaf ziyareti yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile sohbet eden Eyüp Dizlek isimli emekli vatandaş, "Benim vatanım varsa, toprağım varsa, bayrağım varsa ben varım; yoksa ben yokum" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile sohbetinde Türk milleti için özgürlüğün, bağımsızlığın ve vatan, bayrak gibi kavramların her şeyin önünde geldiğine vurgu yapan Eyüp Dizlek, "Ben emekliyim, ayda 4 kilo et yemem de 1 kilo yerim. Ben Suriyeli, Iraklı, Libyalı, Afganlı gibi olmak istemiyorum. Niye? Eğer benim vatanım varsa, toprağım varsa, bayrağım varsa ben varım; yoksa ben yokum. Benim olmamın bir anlamı yok ki" dedi.

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Kaynak: İHA

İbrahim Aydemir, Milletvekili, Erzurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili ile sohbet eden emekli vatandaş: 'Vatanım varsa ben varım, yoksa ben yokum' - Son Dakika

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