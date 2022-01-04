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Milletvekili Kahtalı'dan CHP'li Özel'e tepki - Son Dakika

Milletvekili Kahtalı'dan CHP'li Özel'e tepki

04.01.2022 11:30
Milletvekili Kahtalı'dan CHP'li Özel'e tepki

CHP'li Özgür Özel'in Kur'an-ı Kerim kursları ve İslam hakkındaki açıklamasına tepki gösteren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Bu zihniyet ülkede iş başına gelecek olursa oluşacak ortamı ve kaosu düşünmek dahi istemiyoruz" dedi.

CHP'li Özgür Özel'in Kur'an-ı Kerim kursları ve İslam hakkındaki açıklamasına tepki gösteren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Bu zihniyet ülkede iş başına gelecek olursa oluşacak ortamı ve kaosu düşünmek dahi istemiyoruz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Kamil Biter ve partililerle beraber Malatya Barosu Başkanı Onur Demez'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Baro Başkanı Onur Demez, "Hakan Bey bundan önce de baromuzun taleplerine her zaman kulak verdi ve bizlere destek oldu. Bugün de kendisinden adliye konusunda destek istedik sağ olsunlar bu konuya da ilgi ve alaka gösterdiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Malatya Barosu Başkanlığına seçilen Onur Demez'e hayırlı olsun dileklerinde bulunan Milletvekili Kahtalı ise, Demez'e görevinde başarılar diledi. Malatya'ya yapılması planlanan yeni Adliye Sarayı hakkında bilgiler veren Kahtalı, "Maalesef mevcut binamızın yetersiz olması nedeniyle şu anda 4 farklı yerde adliye hizmeti veriliyor. Bu dağınıklık hem yargı mensuplarımız hem de vatandaşlarımız açısından çok zor bir durum. Bu noktada biz de güzel bir Adliye Sarayı projesi hazırladık. Başsavcımız da bu projenin içerisinde bulundu. 150 bin metrekarelik bir alanda güzel bir adliye binası yapacağız. Bunun projesi bitti, yapım işinin ihalesi olacak. Allah nasip ederse 2022 bütçesinde olması için Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz. Geçen hafta Adalet Bakanımızla yaptığımız görüşmede Malatya'nın acil olarak bir Adliye Sarayına ihtiyacı olduğunu ifade ettik. Adalet Bakanımız da bu konunun üzerine düşeceğini söyledi. Allah nasip ederse en kısa zamanda temelini atmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında adalet vurgusu yapan Kahtalı, "Adalet olmadan hiçbir şey olmaz. Haklının haksızdan hakkını alacağı bir mekanizmadır adalet. CHP'li bir vekilin Kur'an kursları ile alakalı bir açıklaması vardı. Diyanet İşleri Başkanlığının bu işe niye karıştığını söyledi daha da ileriye giderek Peygamber Efendimize hakaret etti ve İslamı Ortaçağ zihniyeti olarak adlandırdı. Tabii biz bunun insanlıkla bağdaşmadığını her ortamda söylüyoruz. Bunlar birlikte bir yapı oluşturmuşlar. Biz şuan bu yapının ne olduğunu biliyoruz. Şu anda ülkemizde adaletin tesisi noktasında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz ama bu tür zihniyetler iş başına gelecek olursa ülkede oluşacak ortamı ve kaosu düşünmek dahi istemiyoruz. Müslümanların yaşadığı bir ülkede Müslümanların dinine hakaret eden, Müslümanlara saldıran bu zihniyet ülkede nasıl adalet sağlayabilir. Herkese nasıl eşit davranabilir?" diye konuştu. - MALATYA

Milletvekili Kahtalı'dan CHP'li Özel'e tepki

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Cumhuriyet Halk Partisi, Hakan Kahtalı, Milletvekili, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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